AEP OUAGADOUGOU III

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Dévelopement de la seconde phase de l'approvisionnement en eau potable de Ouagadougou à partir bu barrage de Ziga.
Le projet concerne l'alimentation en eau potable de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso (1.5m d'habitants) et consiste en (i) l'augmentation de la capacité de production de 90.000m3/j.,(ii) un système d'adduction comprenant la construction de stations de pompage, de châteaux d'eau et d'une ligne de refoulement et (iii) l'extension et le renforcement du système de distribution et les infrastructures associées. Le projet s'inscrit dans le contexte du Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement dont l'objectif est de réduire de moitié d'ici 2015 la proportion de personnes n'ayant pas un accès adéquat à l'eau potable et l'assainissement, cible 7.C des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ce projet sera cofinancé avec l'Agence française de Développement (AfD), la Banque mondiale et les fonds arabes. Le promoteur et responsable pour la mise en œuvre du projet est l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA).
La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, du point de vue des normes et des pratiques seront vérifiés lors de l'instruction; ainsi que les procédures du promoteur en matière d'évaluation d'impact et de suivi environnemental. Les travaux prévus dans le cadre du projet concernent des infrastructures relativement simples qui posent généralement peu de problèmes environnementaux et sociaux. Le projet aura un impact social positif sur l'accès à un service de qualité et sera bénéfique pour la santé publique. L'assistance technique cofinancée par l'AfD et la BEI comprend la préparation, en cours actuellement, des prescriptions environnementales et les clauses à intégrer dans les DAO, ainsi que le Plan de Gestion Environnementale et Social PGES. La BEI explorera avec les autres bailleurs la possibilité de soutenir la planification des activités d'assainissement ainsi que des activités pilotes dans ce domaine.
Les procédures de passation de marchés seront discutées avec les bailleurs et l'emprunteur lors de la mission d'instruction. L'ONEA sera l'autorité contractante pour l'ensemble des marchés de services, de fournitures et de travaux et appliquera les procédures de passation de marchés à l'échelle internationale et/ou nationale, en conformité avec les procédures des bailleurs
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.