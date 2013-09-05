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AEP OUAGADOUGOU III

Signature(s)

Montant
37 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Burkina Faso : 37 000 000 €
Eau, assainissement : 37 000 000 €
Date(s) de signature
15/11/2016 : 4 000 000 €
20/12/2013 : 33 000 000 €
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29/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - AEP OUAGADOUGOU III

Fiche récapitulative

Date de publication
5 septembre 2013
Statut
Référence
Signé | 20/12/2013
20110276
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AEP OUAGADOUGOU III
OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 37 million
EUR 164 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Dévelopement de la seconde phase de l'approvisionnement en eau potable de Ouagadougou à partir bu barrage de Ziga.

Le projet concerne l'alimentation en eau potable de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso (1.5m d'habitants) et consiste en (i) l'augmentation de la capacité de production de 90.000m3/j.,(ii) un système d'adduction comprenant la construction de stations de pompage, de châteaux d'eau et d'une ligne de refoulement et (iii) l'extension et le renforcement du système de distribution et les infrastructures associées. Le projet s'inscrit dans le contexte du Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement dont l'objectif est de réduire de moitié d'ici 2015 la proportion de personnes n'ayant pas un accès adéquat à l'eau potable et l'assainissement, cible 7.C des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ce projet sera cofinancé avec l'Agence française de Développement (AfD), la Banque mondiale et les fonds arabes. Le promoteur et responsable pour la mise en œuvre du projet est l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, du point de vue des normes et des pratiques seront vérifiés lors de l'instruction; ainsi que les procédures du promoteur en matière d'évaluation d'impact et de suivi environnemental. Les travaux prévus dans le cadre du projet concernent des infrastructures relativement simples qui posent généralement peu de problèmes environnementaux et sociaux. Le projet aura un impact social positif sur l'accès à un service de qualité et sera bénéfique pour la santé publique. L'assistance technique cofinancée par l'AfD et la BEI comprend la préparation, en cours actuellement, des prescriptions environnementales et les clauses à intégrer dans les DAO, ainsi que le Plan de Gestion Environnementale et Social PGES. La BEI explorera avec les autres bailleurs la possibilité de soutenir la planification des activités d'assainissement ainsi que des activités pilotes dans ce domaine.

Les procédures de passation de marchés seront discutées avec les bailleurs et l'emprunteur lors de la mission d'instruction. L'ONEA sera l'autorité contractante pour l'ensemble des marchés de services, de fournitures et de travaux et appliquera les procédures de passation de marchés à l'échelle internationale et/ou nationale, en conformité avec les procédures des bailleurs

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AEP OUAGADOUGOU III
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48743954
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110276
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Burkina Faso
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AEP OUAGADOUGOU III - Etude d'Impact Environnementale et Sociale
Date de publication
5 Mar 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64514514
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110276
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Burkina Faso
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AEP OUAGADOUGOU III
Date de publication
29 Dec 2022
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165090929
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110276
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Burkina Faso
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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