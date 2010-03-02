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LUSAKA SANITATION PROGRAM

Signature(s)

Montant
102 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Zambie : 102 500 000 €
Eau, assainissement : 102 500 000 €
Date(s) de signature
15/11/2017 : 102 500 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
28 mai 2015
Statut
Référence
Signé | 15/11/2017
20100302
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LUSAKA SANITATION PROGRAM
LUSAKA WATER & SEWERAGE COMPANY LTD (LWSC)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 102 million
EUR 262 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project comprises two investment components: (i) the development of two new wastewater treatment plants and the associated main collector sewers and sewage pumping stations, including wastewater sludge treatment and disposal, and (ii) the expansion of the sewerage system, rehabilitation and upgrade of the associated wastewater treatment ponds and construction of on-site sanitation facilities. Furthermore the project will strengthen Lusaka Water & Sewage Company's capacity to manage sanitation services.

The purpose of the project is to improve access to sanitation services in Lusaka, conserve the environment, contribute to better health conditions as well as positive social and economic development in general.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Environmental and social impact assessments (ESIA) according to international best practices are being prepared in order to evaluate the different project options.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with EIB's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LUSAKA SANITATION PROGRAM
Date de publication
25 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66847183
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100302
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Zambie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LUSAKA SANITATION PROGRAM - LUSAKA WASTEWATER PROJECT
Date de publication
6 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72368092
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100302
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Zambie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LUSAKA SANITATION PROGRAM - Environmental and Social Impact Assessment Report - Component B3
Date de publication
12 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
256503317
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100302
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Zambie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - LUSAKA SANITATION PROGRAM - Resettlement Action Plan - Component B3
Date de publication
12 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
256934264
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20100302
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Zambie
Disponible au public
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Plan d'Action de Réinstallation - LUSAKA SANITATION PROGRAM - Resettlement Action Plan - Ngwerere Waste Water Treatment Plant
Date de publication
13 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
256521057
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20100302
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Zambie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LUSAKA SANITATION PROGRAM - Environmental and Social Impact Assessment - Chunga Waste Water Treatment Plant
Date de publication
13 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
256480608
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100302
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Zambie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - LUSAKA SANITATION PROGRAM - Resettlement Action Plan - Chunga Waste Water Treatment Plant
Date de publication
13 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
256536398
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20100302
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Zambie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - LUSAKA SANITATION PROGRAM - Environmental and Social Impact Assessment - Ngwerere Waste Water Treatment Plant
Date de publication
13 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
256529575
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100302
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Zambie
Disponible au public
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