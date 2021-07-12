© Shutterstock

Un meilleur assainissement, l’une des clés de l’amélioration de la santé publique et de la protection contre le COVID-19

Premier financement versé par la BEI et la KfW au titre du projet de 262 millions d’EUR

Les partenaires de l’Équipe Europe saluent la vision et l’ambition du projet

Le décaissement du financement de la Banque européenne d’investissement à l’appui du programme d’assainissement de Lusaka, la capitale de la Zambie, et une subvention de la banque allemande de développement (KfW), au nom de la République fédérale d’Allemagne, vont permettre d’accélérer de nouveaux investissements visant à transformer la santé publique à Lusaka en améliorant l’accès de 525 000 familles à l’assainissement, en augmentant le traitement des eaux usées dans deux nouvelles stations d’épuration à Chunga et Ngwerere et en construisant 520 km de conduites d’égout.

« Il est essentiel d’élargir l’accès au réseau d’assainissement pour protéger la santé publique contre diverses maladies transmises par l’eau et contre le COVID-19, faire en sorte que des milliers de familles pauvres dans tout Lusaka bénéficient de meilleurs services et permettre la poursuite du traitement des eaux usées lorsque des sécheresses ou des inondations frappent la Zambie. La coopération étroite entre les partenaires zambiens et internationaux, notamment les financements à long terme et le savoir-faire technique fournis par la Banque européenne d’investissement et la KfW ces dernières années, porte désormais ses fruits et contribue à Vision 2030, le programme de la Zambie », a déclaré Jonathan Kampata, directeur exécutif de Lusaka Water and Sanitation Company.

« La Banque européenne d’investissement se réjouit d’appuyer le programme d’assainissement de Lusaka, ambitieux et visionnaire, qui transformera l’assainissement, la santé publique et le développement économique et social dans la capitale zambienne. En raison de son ampleur, le projet mis en œuvre par Lusaka Water Supply and Sanitation Company a nécessité des préparatifs techniques intenses pour maximiser son impact. Aujourd’hui marque une étape clé dans le projet : la BEI et la KfW accordent le premier financement pour remettre en état deux ouvrages de traitement des eaux usées et compléter d’autres parties du projet déjà entamées dans la ville. Il est essentiel d’accélérer les investissements à fort impact dans l’assainissement pour renforcer la résilience du système de santé publique au COVID-19 et assurer un développement urbain durable », a affirmé Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

« Des services d’assainissement et d’hygiène sûrs sont essentiels à une vie saine et digne. L’accès universel à l’assainissement et à l’hygiène d’ici à 2030 est l’un des objectifs du programme de développement durable. Malheureusement, jusqu’à présent, les avancées en la matière ont été lentes. Les taux d’accès à des services d’assainissement sûrs n’augmentent pas assez rapidement, et ce dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Et la Zambie n’est pas le seul pays concerné. Je suis heureuse d’annoncer les premiers décaissements des fonds de la BEI et de la KfW. Ils marquent une nouvelle étape importante et opportune dans la réalisation du programme d’assainissement de Lusaka. L’augmentation de la capacité de traitement des eaux usées à Lusaka, avec l’appui de l’État allemand, constituera l’épine dorsale de l’accès à des services d’assainissement et d’hygiène sûrs, en particulier pour les ménages pauvres. En réduisant la contamination des eaux souterraines et de surface, la capacité accrue de traitement des eaux usées contribuera à améliorer la qualité des ressources en eau limitées », Anne Wagner-Mitchell, ambassadrice d’Allemagne en Zambie et représentante spéciale auprès du COMESA.

Des avancées dans la mobilisation du financement des partenaires internationaux

Des avancées dans la planification technique et la préparation de projet dans le cadre du programme d’assainissement de Lusaka ont permis le premier décaissement de 2,7 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement et de la KfW, la banque allemande de développement. Il s’agit du premier financement de ces deux partenaires internationaux à l’appui de ce programme.

La BEI fournira 102,5 millions d’EUR et la KfW 33 millions d’EUR (subvention) pour l’ensemble du projet, aux côtés de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l’Union européenne, la Fondation Bill et Melinda Gates et l’État zambien.

Investissement à long terme dans l’assainissement pour améliorer la santé publique et l’inclusion sociale

La mise en œuvre du programme d’assainissement de Lusaka est un élément clé du programme Vision 2030 et du Plan national de développement de l’État zambien. Elle améliorera la santé publique et l’inclusion sociale des collectivités vulnérables et permettra de remédier aux difficultés que rencontrent les femmes et les enfants.

Une fois terminé, le programme d’assainissement de Lusaka réduira la prévalence des maladies transmises par l’eau et la pollution des rivières locales.

Lutte contre le COVID-19 en impliquant la collectivité

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le programme d’assainissement de Lusaka a renforcé les mesures d’hygiène dans toute la ville en appliquant la distanciation sociale et en changeant les mentalités sur le lavage des mains.

Au total, 400 distributeurs de gel hydroalcoolique ont été installés dans des espaces publics comme des marchés, des centres de santé, des points d’eau et des lieux de culte, et plus de 600 préposés aux robinets sont devenus des ambassadeurs de la prévention du coronavirus.

La BEI appuie les investissements dans le secteur de l’eau dans toute la Zambie

La BEI soutient également de nouveaux investissements visant à améliorer et à développer les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement fournis par la Mulonga Water Supply and Sanitation Company dans la province du Copperbelt.

La Banque européenne d’investissement appuie des investissements dans l’eau, l’énergie, les transports, l’agriculture et le secteur privé dans toute la Zambie depuis 1978 et la KfW est active dans le pays depuis 1965.

KfW : renforcement de l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène dans les zones rurales et urbaines de Zambie

La coopération allemande, par l’intermédiaire de la KfW, aide l’État zambien à assurer l’accès universel à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, en particulier dans les provinces orientale, méridionale et de Luapula.

Depuis 1965, la KfW soutient la Zambie au nom de l’État allemand. Elle a mis à disposition plus de 900 millions d’EUR, principalement pour financer des projets d’infrastructure qui améliorent l’accès à l’eau et à l’assainissement, les transports et les infrastructures de base dans les provinces et, récemment, l’énergie et l’agriculture.

La KfW est l’une des banques de promotion économique les plus grandes et les plus expérimentées au monde. Créée en tant qu’institution de droit public en 1948, la banque est détenue à 80 % par l’État fédéral allemand et à 20 % par les Länder allemands. Son objectif est de lutter contre la pauvreté, d’assurer la paix, de protéger l’environnement et le climat et de garantir une mondialisation équitable. La KfW est un prestataire expérimenté de services de conseils stratégiques relatifs à la problématique actuelle du développement.