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PNESER-RENEWABLE ENERGY TRANSMISSION

Signature(s)

Montant
64 808 178 €
Pays
Secteur(s)
Nicaragua : 64 808 178 €
Énergie : 64 808 178 €
Date(s) de signature
31/01/2011 : 64 808 178 €
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Nicaragua : La BEI soutient le programme national d’électrification durable et de production d’énergie renouvelable (PNESER)

Fiche récapitulative

Date de publication
5 août 2010
Statut
Référence
Signé | 31/01/2011
20100203
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PNESER – Renewable Energy Transmission
Government of Nicaragua/Ministry of Mines and Energy, through the public company ENATREL (transmission)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
USD 381 million / EUR 310 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Transmission systems reinforcements in rural areas. The programme consists of investments that support energy efficiency and renewable energy within GoN programme “Programa National de Electrificacion Sostenible y Energia Renovable” (PNESER) framework. The programme includes investments in renewable generation with grid extensions and refurbishments in unelectrified rural areas of the country, rural electrification, refurbishment of urban grids, pre-investment studies of renewable investments (hydro, wind), energy efficiency (regarding air-conditioning and lighting equipment) and providing security of supply to isolated electricity systems by refurbishments and renewable generation development. The programme components are dispersed throughout the country.

The electricity market of Nicaragua is suffering from inadequate generation capacity, ageing and unreliable transmission infrastructure and an insufficient level of cost recovery from customers. Despite a recent increase of up to about 800 MW, Nicaragua still has inadequate generation capacity compared to the growing consumption estimated at 4%/year starting from 2001. About 80% of generated electricity is produced from fossil fuels (oil). The programme addresses the critical components of all these electricity sector problems and is expected to provide for improved energy supply reliability in Nicaragua, which is a pre-requisite for sustainable growth.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Due to their size and technical characteristics several components of the programme, if located within the EU, would fall under Annex II of Directive 97/11/EC and amendments. These programme components will need to be screened for the necessity of EIA by the competent Environmental Authority, under IADB and EIB guidelines.

The promoter will be required to publish all contracts to be part-financed by the Bank in the Official Journal of the European Union, and procure them in line with the provisions of the Bank’s Guide to Procurement for public sector operations.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - PNESER-RENEWABLE ENERGY TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental - Subestación Yalagüina, Subestación Ocotal – Subestación Santa Clara
Date de publication
18 Jul 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58648942
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100203
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PNESER-RENEWABLE ENERGY TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental - Matagalpa
Date de publication
18 Jul 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58652022
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100203
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PNESER-RENEWABLE ENERGY TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental - San Ramón-Matiguás
Date de publication
18 Jul 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58652429
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100203
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PNESER-RENEWABLE ENERGY TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental - El Sauce y Obras Conexas
Date de publication
18 Jul 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58655721
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100203
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PNESER-RENEWABLE ENERGY TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental - Estelí
Date de publication
18 Jul 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58657437
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100203
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
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Date de publication
18 Jul 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58656838
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100203
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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