PNESER-RENEWABLE ENERGY TRANSMISSION

Fiche récapitulative
Transmission systems reinforcements in rural areas. The programme consists of investments that support energy efficiency and renewable energy within GoN programme “Programa National de Electrificacion Sostenible y Energia Renovable” (PNESER) framework. The programme includes investments in renewable generation with grid extensions and refurbishments in unelectrified rural areas of the country, rural electrification, refurbishment of urban grids, pre-investment studies of renewable investments (hydro, wind), energy efficiency (regarding air-conditioning and lighting equipment) and providing security of supply to isolated electricity systems by refurbishments and renewable generation development. The programme components are dispersed throughout the country.
The electricity market of Nicaragua is suffering from inadequate generation capacity, ageing and unreliable transmission infrastructure and an insufficient level of cost recovery from customers. Despite a recent increase of up to about 800 MW, Nicaragua still has inadequate generation capacity compared to the growing consumption estimated at 4%/year starting from 2001. About 80% of generated electricity is produced from fossil fuels (oil). The programme addresses the critical components of all these electricity sector problems and is expected to provide for improved energy supply reliability in Nicaragua, which is a pre-requisite for sustainable growth.
Due to their size and technical characteristics several components of the programme, if located within the EU, would fall under Annex II of Directive 97/11/EC and amendments. These programme components will need to be screened for the necessity of EIA by the competent Environmental Authority, under IADB and EIB guidelines.
The promoter will be required to publish all contracts to be part-financed by the Bank in the Official Journal of the European Union, and procure them in line with the provisions of the Bank’s Guide to Procurement for public sector operations.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.