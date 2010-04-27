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EAC TRANSMISSION AND DISTRIBUTION II

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Chypre : 200 000 000 €
Énergie : 200 000 000 €
Date(s) de signature
29/06/2010 : 200 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
27 avril 2010
Statut
Référence
Signé | 29/06/2010
20100159
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EAC Transmission and Distribution II

The Electricity Authority of Cyprus (EAC)
Mrs. Rania Valanidou

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million.
EUR 400 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a 4-year investment programme aimed at reinforcing and extending the promoter’s transmission and distribution electricity networks throughout Cyprus.

The main objectives of the programme are to improve the quality and reliability of electricity supply, satisfy the growing demand for electricity and enable the connection of new customers.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All of the programme’s schemes will fall under Annex II of the EIA Directive, leaving it to the national competent authority to decide whether an EIA would be required in line with the screening criteria specified in the Directive. However, many project schemes are distribution reinforcements with no significant environmental impact and that will not require formal EIAs.

The promoter is subject to the requirements of the EU procurement Directive 2004/17/EC and committed to compliance.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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