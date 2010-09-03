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GAS FIRED 400MW POWER UNIT

Signature(s)

Montant
137 873 916,02 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 137 873 916,02 €
Énergie : 137 873 916,02 €
Date(s) de signature
21/12/2012 : 137 873 916,02 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
3 septembre 2010
Statut
Référence
Signé | 21/12/2012
20090653
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Gas Fired 400 MW Power Unit

Private company

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 162 million.
EUR 400 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists in a combined cycle gas turbine (CCGT) power station with an electric capacity of 400 MWe and heating capacity of 240 MWth.

The unit will provide electricity to the grid and heat to the neighbouring towns.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Due to its capacity (plant over 300 MWth), the project is subject to the Annex I of the EIA Directive (85/337/EC and amendments) and was required to undergo a full Environmental Impact Assessment. The EIA is completed and the environmental permit was granted by the competent authorities.

The main project contractor will be chosen based on Public Procurement Law through negotiations with publication. The procedure will comply with the EU Directive 2004/17/EC.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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