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TRAMWAY DU GRAND BESANCON

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 70 000 000 €
Transports : 70 000 000 €
Date(s) de signature
31/08/2012 : 70 000 000 €
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Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - FR
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Communiqués associés
France : 70 millions d'EUR pour le tramway de Besançon

Fiche récapitulative

Date de publication
4 novembre 2011
Statut
Référence
Signé | 31/08/2012
20090025
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Greater Besançon Tramway

Communauté d'Agglomération du Grand Besançon

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 75 million.
Around EUR 250 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction of the first (14.5 km) tramway line and 31 stops in Greater Besançon and the rolling stock required to operate the line. The project also includes a maintenance centre and five park & ride facilities to encourage the modal shift from private cars to the tramway.

To reorganise urban mobility in the conurbation and have a significant impact on quality of life.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project comes under Annex II to the amended Directive 85/337/EEC and so the need to conduct an environmental impact assessment (EIA) is determined by criteria laid down by the Member State. Under French law the project was subject to an impact assessment as part of the Declaration of Public Interest (DUP) procedure in June 2011. A more detailed analysis of all the environmental aspects will be carried out during the final appraisal of the project.

As a public inter-municipal cooperation entity, the Communauté d'Agglomération du Grand Besançon must comply with public procurement procedures under French law (the Public Procurement Code and Order of 6 June 2005) resulting from the transposition of Community directives (in particular Directive 2004/17/EC).

Documents liés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRAMWAY DU GRAND BESANCON
Date de publication
22 Jun 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67196582
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20090025
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TRAMWAY DU GRAND BESANCON
Date de publication
6 Oct 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
71621027
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20090025
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
Greater Besançon Tramway
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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