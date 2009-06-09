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BRITNED UK-NL EL INTERCONNECTOR TEN-E

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 150 000 000 €
Pays-Bas : 150 000 000 €
Énergie : 300 000 000 €
Date(s) de signature
7/12/2009 : 150 000 000 €
9/12/2009 : 150 000 000 €
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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - SEA and Habitat Assessment of Britned Interconnector - EN
Communiqués associés
Royaume-Uni/Pays Bas : La Banque européenne d’investissement finance la coentreprise formée par National Grid et TenneT en vue de la construction d’une interconnexion électrique

Fiche récapitulative

Date de publication
9 juin 2009
Statut
Référence
Signé | 07/12/2009
20070229
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Britned UK-NL EL Interconnector TEN-E

BritNed Development Ltd.
(a joint venture between:
National Grid Plc, UK, and
TenneT Holding BV, NL)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million.
EUR 600 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Project concerns the design, construction and operation of a submarine HVDC cable link across the North Sea between The Netherlands and Great Britain.

The Project will enable the trade of electricity between The Netherlands and the UK by taking advantage of differences in the price profiles in the two markets, and would thereby contribute to the deepening of the EU internal market in electricity, increase market liquidity and decrease price volatility. Moreover, the Project is expected to offer increased security of supply to the UK power system at competitive cost.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Both the British and Dutch sides of the Project underwent environmental analysis, including appropriate biodiversity assessment, and received environmental and administrative approvals from the respective national authorities.

The Promoter is subject to the UK public procurement legislation which complies with the requirements of the EU Directives on public procurement. The principal EPC contracts for cable manufacture & installation and converter stations were let separately in 2007 following publications in the EU Official Journal and competitive tendering. Overall the procurement procedures followed appear acceptable and in the interest of the Project.

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Publications connexes
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Communiqués associés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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