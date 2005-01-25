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ADP - AGUAS DE PORTUGAL III

Signature(s)

Montant
925 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 925 000 000 €
Eau, assainissement : 925 000 000 €
Date(s) de signature
10/12/2007 : 100 000 000 €
20/09/2006 : 300 000 000 €
23/09/2009 : 525 000 000 €
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Communiqués associés
Portugal : la BEI accorde un prêt pour la gestion de l’eau

Fiche récapitulative

Date de publication
1 juin 2005
Statut
Référence
Signé | 20/09/2006
20050125
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Águas de Portugal III
Águas de Portugal group (AdP), through twelve regional water subsidiaries.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
In the order of 50% of project cost.
EUR 2 100 million, on a preliminary basis.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments in twelve regional public utility concessions for water supply and wastewater collection and treatment, to be implemented until 2008.

To improve and expand water supply and wastewater collection and treatment services throughout Portugal according to national plan, and meet the relevant EU directives for the sector.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The upgrading of existing facilities and the construction of new water treatment plants will significantly improve the quality of the receiving waters and mitigate health risks.

AdP follows the procurement procedures required by the national and EU legislation.

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Communiqués associés
Portugal : la BEI accorde un prêt pour la gestion de l’eau

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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