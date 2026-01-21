La plateforme de conseil InvestEU est le point d’entrée unique pour le soutien consultatif et l’assistance technique en lien avec les fonds d’investissement de l’Union européenne gérés de manière centralisée. Elle est une composante essentielle du programme InvestEU, conçu pour stimuler l’investissement durable, l’innovation, la création d’emplois et la croissance dans l’ensemble de l’UE. Elle remplace treize services de conseil existants qu’elle regroupe en un point d’accès unique et rationalisé. Les promoteurs et les intermédiaires financiers peuvent ainsi bénéficier d’un soutien sur mesure en matière de renforcement des capacités ainsi que de préparation, de montage et de mise en œuvre des projets.

La plateforme de conseil est gérée par la Commission européenne et financée par le budget de l’UE. Un réseau de partenaires consultatifs met en œuvre la prestation des services. Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) agit en tant que principal partenaire consultatif, avec le soutien de banques nationales de promotion économique, d’institutions multilatérales et d’agences techniques spécialisées.