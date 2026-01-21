La plateforme de conseil InvestEU est le point d’entrée unique pour le soutien consultatif et l’assistance technique en lien avec les fonds d’investissement de l’Union européenne gérés de manière centralisée. Elle est une composante essentielle du programme InvestEU, conçu pour stimuler l’investissement durable, l’innovation, la création d’emplois et la croissance dans l’ensemble de l’UE. Elle remplace treize services de conseil existants qu’elle regroupe en un point d’accès unique et rationalisé. Les promoteurs et les intermédiaires financiers peuvent ainsi bénéficier d’un soutien sur mesure en matière de renforcement des capacités ainsi que de préparation, de montage et de mise en œuvre des projets.
La plateforme de conseil est gérée par la Commission européenne et financée par le budget de l’UE. Un réseau de partenaires consultatifs met en œuvre la prestation des services. Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) agit en tant que principal partenaire consultatif, avec le soutien de banques nationales de promotion économique, d’institutions multilatérales et d’agences techniques spécialisées.
Admissibilité
La plateforme de conseil InvestEU propose une offre de services de conseil adaptés pour faire progresser les projets et renforcer l’état de préparation aux investissements. Ces services sont les suivants :
- soutien à la préparation et au développement de projets pour les études de faisabilité, la planification, la structuration, l’organisation de la passation des marchés et la stratégie de mise en œuvre ;
- renforcement des capacités pour les promoteurs et les intermédiaires, afin d’améliorer les capacités financières et opérationnelles ;
- développement de l’écosystème d’investissement et du marché, y compris la sensibilisation et la coordination en cas de déficit d’investissement.
Le soutien apporté par l’intermédiaire de la plateforme de conseil ne donne pas automatiquement accès à un financement, pas plus qu’il n’est subordonné à une demande de financement au titre du fonds InvestEU, bien que des initiatives de conseil spécifiques puissent être étroitement liées à certains produits financiers.
De plus amples informations sur les services du Groupe BEI par l’intermédiaire de la plateforme de conseil InvestEU sont disponibles sur la page présentant les services proposés par la BEI dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU.
La plateforme de conseil InvestEU s’adresse aux clients suivants :
- promoteurs de projets privés (entreprises, entreprises sociales, autres entités privées) ;
- promoteurs de projets publics (autorités nationales, régionales, locales) ;
- intermédiaires financiers et autres qui mettent en œuvre des opérations de financement ou d’investissement pour le compte d’entités tierces, notamment celles qui peinent à obtenir un financement.
Les services de conseil ont vocation à soutenir des projets et des promoteurs dans un large éventail de secteurs en adéquation avec les priorités stratégiques d’InvestEU, notamment les infrastructures durables, la recherche et l’innovation, les petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que les compétences et les investissements sociaux.
La plateforme de conseil InvestEU opère dans toute l’Union européenne et est à la disposition des clients admissibles dont les projets sont situés dans des États membres de l’UE.
