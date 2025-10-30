Informations générales
Le Royaume-Uni est un partenaire donateur de la BEI depuis 2005. Le pays est membre donateur du Fonds fiduciaire de la FEMIP (FFF), via lequel il a également financé l’enveloppe Camena, qui est spécialement affectée à des initiatives en faveur du climat dans le bassin méditerranéen. Le Royaume-Uni fournit aussi une aide financière au Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO), au Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures (FFUEAI) et au Fonds pour l’initiative Résilience économique (Fonds IRE).