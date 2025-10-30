Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

En savoir plus sur les fonds fiduciaires

Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures Fonds pour l’initiative Résilience économique Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental Fonds fiduciaire de la FEMIP
>@Nicholas Lapite/EIB

Pourquoi devenir partenaire ?

Les partenariats représentent un instrument efficace pour les donateurs qui souhaitent exercer un impact durable dans les pays en développement. Ces partenariats leur permettent de collaborer avec la BEI pour débloquer des projets qui produisent d’importantes retombées socio-économiques au profit de certaines populations et régions, avec la possibilité d’un appui supplémentaire pour la réalisation d’objectifs ciblés en matière de développement. Les activités de la BEI à l’extérieur de l’UE représentent environ un tiers de l’aide au développement de l’UE. Toutes les contributions au titre des ressources des donateurs de la BEI sont considérées comme relevant de l’aide publique au développement.

En savoir plus  

À la une

30 octobre 2025

Un rêve né de quelques gouttes

Des pratiques durables innovantes et les énergies renouvelables relancent la culture des agrumes dans un Maroc confronté au stress hydrique
Eau PME Climat Économies d’énergie Gestion de l'eau et des eaux usées Énergie solaire Action en faveur du climat Solutions de développement Durabilité Maroc Voisinage méridional Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement Énergie
15 octobre 2025

L’investissement se met au vert

Grâce au programme de la BEI, des banques de Macédoine du Nord aident les entreprises à investir dans l’action pour le climat
PME Programme d’assistance technique Greening Financial Systems (GFS) Climat Advisory services Énergies renouvelables Efficacité énergétique Action en faveur du climat Durabilité Macédoine du Nord Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Développement - international Climat et environnement Énergie
18 septembre 2025

L’Albanie se remet sur les rails

La liaison ferroviaire Durrës-Rrogozhinë en Albanie fait partie d’un réseau de transport ferroviaire de 1 500 kilomètres reliant la mer Adriatique et la mer Noire.