Informations générales
La première contribution de la Suède à des fonds fiduciaires de la BEI remonte à 2010. La Suède est l’un des donateurs principaux du Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO). En outre, elle fournit de l’aide au développement à des pays du voisinage méridional de l’UE par l’intermédiaire du Fonds fiduciaire de la FEMIP (FFF). La Suède est aussi un contributeur au Fonds fiduciaire ACP, qui promeut croissance et prospérité dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.