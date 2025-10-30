Informations générales
La Slovaquie est l’un des donateurs les plus récents des fonds fiduciaires de la BEI. En 2017, le pays a engagé un montant total de 2 millions d’EUR en faveur du Fonds pour l’initiative Résilience économique (Fonds IRE). Le Fonds IRE vise à mobiliser des investissements et à renforcer la résilience des économies dans le voisinage méridional de l’UE et dans les Balkans occidentaux. Plus récemment, la Croatie a apporté une contribution au Fonds EU for Ukraine (EU4U) afin de soutenir le redressement et la reconstruction du pays.