Informations générales
Le Portugal est un partenaire donateur de la BEI depuis 2005. En tant que donateur du Fonds fiduciaire de la FEMIP (FFF), le Portugal favorise le développement du secteur privé et appuie des projets d’infrastructures dans le voisinage méridional de l’UE. Le pays soutient aussi des projets d’infrastructures en Afrique subsaharienne par l’intermédiaire du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures (FFUEAI). Le Portugal est aussi un contributeur au Fonds fiduciaire ACP, qui promeut croissance et prospérité dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.