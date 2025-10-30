Informations générales

La Pologne est devenue partenaire de la BEI en 2011. Elle a versé des contributions à plusieurs fonds fiduciaires de la BEI, tels que le Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO), qui apporte une assistance technique à l’appui de projets dans les pays du Partenariat oriental, et le Fonds pour l’initiative Résilience économique (Fonds IRE), un nouveau fonds fiduciaire qui vise à renforcer la résilience économique dans les pays du voisinage méridional de l’UE et les Balkans occidentaux. Plus récemment, la Pologne a apporté une contribution au Fonds EU for Ukraine (EU4U) afin de soutenir le redressement et la reconstruction du pays.