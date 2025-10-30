Informations générales
La Lituanie est devenue partenaire de la BEI en 2014 par sa contribution au Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO). Depuis lors, la Lituanie a versé une contribution au Fonds pour l’initiative Résilience économique (Fonds IRE), qui vise à soutenir financièrement les économies des pays du voisinage méridional de l’UE et des Balkans occidentaux ainsi qu'au Fonds EU for Ukraine (EU4U), qui soutient la reconstruction et le redressement du pays.