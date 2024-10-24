Informations générales
La Lettonie est devenue un partenaire donateur de la BEI en 2011 par une contribution au Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO). Son engagement en faveur du FFATPO a permis de fournir une assistance technique à des projets réalisés dans des pays du Partenariat oriental, à savoir, la Moldavie et l’Ukraine, ainsi que l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. Plus récemment, la Lettonie a versé une contribution au Fonds EU for Ukraine (EU4U), qui soutient la reconstruction et le redressement de l’Ukraine.