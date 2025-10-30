Informations générales
L’Italie est un partenaire donateur de la BEI depuis 2004, année où le pays est devenu membre donateur du Fonds fiduciaire de la FEMIP (FFF). Par ses contributions au Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures (FFUEAI), l’Italie a aussi appuyé l’aide au développement dans le cadre de projets d’infrastructures en Afrique subsaharienne. Le pays fait partie des principaux donateurs du Fonds pour l’initiative Résilience économique (Fonds IRE), qui finance des opérations dans les Balkans occidentaux et dans le voisinage méridional de l’UE. Plus récemment, l'Italie a contribué au Fonds EU for Ukraine (EU4U), qui soutient le redressement et la reconstruction de l’Ukraine.