Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

En savoir plus sur les fonds fiduciaires

Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental Fonds pour l'hydrogène vert Fonds fiduciaire pour les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique Fonds fiduciaire de la FEMIP City Climate Finance Gap Fund Fonds IKI
>@Nicholas Lapite/EIB

Pourquoi devenir partenaire ?

Les partenariats représentent un instrument efficace pour les donateurs qui souhaitent exercer un impact durable dans les pays en développement. Ces partenariats leur permettent de collaborer avec la BEI pour débloquer des projets qui produisent d’importantes retombées socio-économiques au profit de certaines populations et régions, avec la possibilité d’un appui supplémentaire pour la réalisation d’objectifs ciblés en matière de développement. Les activités de la BEI à l’extérieur de l’UE représentent environ un tiers de l’aide au développement de l’UE. Toutes les contributions au titre des ressources des donateurs de la BEI sont considérées comme relevant de l’aide publique au développement.

En savoir plus  

À la une

3 avril 2025

La caroube pour doper les exportations marocaines

Au Maroc, l’entreprise de l’industrie cosmétique et alimentaire Santis se modernise et soutient l’agriculture pour répondre à la demande de gomme de caroube.
Agro-industrie PME Maroc Voisinage méridional Agriculture et bioéconomie Développement - international
24 octobre 2024

« Nous nous serrons les coudes »

La relance permet la mise en œuvre de services urgents afin d’assurer la sécurité énergétique pour l’hiver et la continuité des activités sur fond de guerre
Solidarity with Ukraine Initiative « EU for Ukraine » Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement Développement - international
15 octobre 2024

Le financement de la sécurité alimentaire produira d'importants bienfaits

La faim est une crise mondiale qui nécessite d’urgence des investissements importants. La mise en place de systèmes agroalimentaires durables permet non seulement de réduire la pauvreté et la faim, mais également de créer des emplois, de promouvoir la croissance économique, d’atténuer les inégalités entre les sexes, d’améliorer la santé et de bâtir des communautés plus fortes.