Informations générales
L’Allemagne est devenue partenaire donateur de la BEI en 2005 avec une contribution initiale au Fonds fiduciaire de la FEMIP (FFF). L’Allemagne a depuis lors contribué à hauteur de 576,9 millions d’EUR au total en faveur de six fonds fiduciaires de la BEI. Outre sa participation au FFF, l’Allemagne a créé le Fonds Initiative internationale pour le climat (IKI), qui soutient des projets ambitieux en matière d’action climatique dans les pays en développement. Elle appuie aussi l’assistance technique dans les pays du Partenariat oriental par l’intermédiaire du Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO), ainsi que le déploiement d’infrastructures régionales essentielles en Afrique subsaharienne par l’intermédiaire du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures (FFUEAI). En 2020, l’Allemagne a lancé l’initiative City Climate Finance Gap Fund avec plusieurs partenaires en vue de financer des projets respectueux du climat dans les villes. Actif depuis 2022, le Fonds pour l’hydrogène vert (FHV) aide les pays en développement à développer le secteur de l'hydrogène vert. L'Allemagne contribue aussi au Fonds fiduciaire ACP, qui promeut croissance et prospérité dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.