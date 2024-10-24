Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
En savoir plus sur les fonds fiduciaires

Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental Fonds EU for Ukraine
>@Nicholas Lapite/EIB

Pourquoi devenir partenaire ?

Les partenariats représentent un instrument efficace pour les donateurs qui souhaitent exercer un impact durable dans les pays en développement. Grâce à ces partenariats, les donateurs peuvent collaborer avec la BEI pour débloquer des projets qui produisent d’importantes retombées socio-économiques au profit de certaines populations et régions, avec la possibilité d’un appui supplémentaire pour la réalisation d’objectifs ciblés en matière de développement. Les activités de la BEI à l’extérieur de l’UE représentent environ un tiers de l’aide au développement de l’UE. Toutes les contributions au titre des ressources des donateurs de la BEI sont considérées comme relevant de l’aide publique au développement.

En savoir plus  

In the spotlight

24 octobre 2024

« Nous nous serrons les coudes »

La relance permet la mise en œuvre de services urgents afin d’assurer la sécurité énergétique pour l’hiver et la continuité des activités sur fond de guerre
Solidarity with Ukraine Initiative « EU for Ukraine » Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement Développement - international
23 août 2024

Entreprendre malgré les bombes

L’UE finance une société de capital-investissement qui aide les entreprises ukrainiennes à se développer à l’international pendant la guerre
PME Solidarity with Ukraine Covid-19 Éducation et formation Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement Transformation numérique et innovation technologique Développement - international Infrastructures sociales
27 mai 2024

Comment stimuler l’activité en temps de guerre

Le fonds UE for Ukraine soutient une société de capital-investissement qui aide les entreprises ukrainiennes à se développer à l’international, malgré la guerre