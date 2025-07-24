Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
En savoir plus sur les fonds fiduciaires

Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental Fonds EU for Ukraine Fonds fiduciaire pour les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
>@Nicholas Lapite/EIB

Pourquoi devenir partenaire ?

Les partenariats représentent un instrument efficace pour les donateurs qui souhaitent exercer un impact durable dans les pays en développement. Grâce à ces partenariats, les donateurs peuvent collaborer avec la BEI pour débloquer des projets qui produisent d’importantes retombées socio-économiques au profit de certaines populations et régions, avec la possibilité d’un appui supplémentaire pour la réalisation d’objectifs ciblés en matière de développement. Les activités de la BEI à l’extérieur de l’UE représentent environ un tiers de l’aide au développement de l’UE. Toutes les contributions au titre des ressources des donateurs de la BEI sont considérées comme relevant de l’aide publique au développement.

En savoir plus  

Coup de projecteur

24 juillet 2025

Un cacao engagé : financer des fèves équitables et respectueuses des forêts

Des financements de la BEI aident la Côte d’Ivoire à produire un cacao durable sans déforestation ni travail des enfants et à améliorer les pratiques agricoles
Foresterie Environnement Climat Diversité et égalité hommes-femmes Durabilité Côte d'Ivoire Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement
21 juillet 2025

L’ingéniosité financière au service du climat

La Banque centrale du Kenya élabore des lignes directrices pour l’établissement de rapports sur le climat afin d’encourager les investissements verts
Banque Programme d’assistance technique Greening Financial Systems (GFS) Changements climatiques Climat Action en faveur du climat Kenya Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement
1 juillet 2025

Pays en développement : de l’importance des connexions

LeapFrog investit dans les services financiers, les soins de santé et l’énergie propre en faveur de millions de personnes en Afrique et en Asie.