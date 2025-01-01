Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ELENA - Politique de confidentialité

La présente déclaration de confidentialité explique la raison justifiant le traitement de données à caractère personnel et renseigne sur la manière dont la BEI, dans le cadre du mécanisme ELENA, collecte vos données, les traite et en garantit la protection, sur la façon dont ces informations sont utilisées et sur les droits que vous pouvez exercer à l’égard de vos données.

Pour accéder à la déclaration de confidentialité, cliquez ici

Pour tout commentaire, question, inquiétude quant aux données personnelles collectées et à leur utilisation, ou pour soumettre une plainte, merci de bien vouloir nous contacter à l’adresse suivante : elena@eib.org

Politiques en matière de confidentialité et de données  