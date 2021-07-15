La vice-présidente Pavlova s’est jointe à Karel Havlíček, vice-premier ministre tchèque, ministre des transports et ministre de l’industrie et du commerce, pour discuter de la relance verte post-COVID et de la transition verte de l’Union européenne vers une économie neutre en carbone.

« La reprise post-pandémie et la transition vers une économie neutre en carbone sont deux processus complémentaires qui peuvent s’appuyer et s’alimenter mutuellement. La réalisation de l’objectif de l’UE de devenir une économie neutre en carbone d’ici à 2050 peut contribuer à la reprise post-pandémie, à la création d’emplois, de revenus et de débouchés commerciaux et à la mise en place d’un modèle économique durable à long terme pour l’Europe et le monde », a déclaré la vice-présidente Pavlova, pour résumer sa participation au sommet. « J’ai été très heureuse de pouvoir participer au sommet européen de Prague et d’expliquer ce que la banque de l’UE peut faire pour que les États membres accélèrent leur reprise post-COVID. »

À l’issue de la table ronde, la vice-présidente Pavlova a rencontré des représentants de la Banque tchéco-morave de garantie et de développement (ČCMZRB) et signé un prêt de 191 millions d’EUR afin de débloquer de nouvelles sources de financement pour des projets d’infrastructure à l’échelle municipale et régionale en République tchèque, qui est essentiel pour les plans de l’État tchèque visant à accélérer la reprise de l’économie nationale à la suite de la pandémie de COVID-19.

Coronavirus : la réponse du Groupe BEI

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la BEI et le Fonds européen d’investissement (FEI) ont approuvé plus de 56 milliards d’EUR d’aide ciblée en faveur de la santé publique, de la fourniture de vaccins et des entreprises les plus touchées par la crise. L’Équipe Europe contribue également à hauteur de 500 millions d’EUR à l’initiative COVAX pour fournir un milliard de doses de vaccin contre le COVID-19 à 92 pays à revenu faible ou intermédiaire en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes et dans le Pacifique.

Le Groupe BEI a créé le Fonds de garantie paneuropéen (EGF) de 25 milliards d’EUR en réponse à la pandémie de COVID-19. Ce fonds de garantie permet au Groupe BEI – en partenariat avec des bailleurs de fonds locaux et des institutions nationales de promotion économique – d’intensifier son soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et autres acteurs de l’économie réelle en mobilisant jusqu’à 200 milliards d’EUR, en plus du dispositif de soutien déjà annoncé.

La création du Fonds a été approuvée par le Conseil européen dans le cadre du programme global prévu par l’UE face à la pandémie de COVID-19.

Le Groupe BEI a également livré les détails d’une réponse globale à la pandémie de coronavirus à l’extérieur de l’Union européenne, qui lui permettra de fournir jusqu’à 6,54 milliards d’EUR au cours des prochains mois. S’inscrivant dans le cadre de la réponse apportée par l’Équipe Europe, ce financement repose sur des garanties provenant du budget de l’UE. Il permettra de renforcer des investissements urgents dans le domaine de la santé et d’accélérer le soutien apporté de longue date aux investissements du secteur privé, qui traduit les besoins en matière de financement dans plus d’une centaine de pays dans le monde.

Le Groupe BEI mettra également à disposition 1,7 milliard d’EUR pour soutenir la reprise économique et sociale dans les Balkans occidentaux à la suite de la pandémie de COVID-19, dans le cadre d’un dispositif de soutien financier de 3,3 milliards d’EUR destiné à la région, annoncé le 29 avril par la Commission européenne.

Avenir durable et vert pour l’Europe

Le vice-président Peeters a participé à l’une des tables rondes plénières du sommet européen de Prague consacrées à l’avenir de la mobilité et à son rôle dans la reprise post-pandémie. Il a abordé la nécessité de créer des collectivités nouvelles, résilientes et durables à mesure que nous nous relevons du COVID-19.

La table ronde a axé la discussion sur l’évolution sans précédent du secteur des transports et sur les tendances politiques, économiques, sociales et technologiques qui l’influencent, en mettant l’accent sur l’avenir de la mobilité et les nouveaux écosystèmes de mobilité offrant des solutions de transport accessibles, efficaces, propres et sûres.

« Nous devons permettre à plus d’une filière technologique de créer de réelles solutions vertes pour l’ensemble du secteur des transports. Les décisions d’investissement que nous prenons aujourd’hui seront couronnées de succès ou se révéleront un échec dans les décennies à venir », a déclaré le vice-président Peeters lors de la table ronde.