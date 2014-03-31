La Banque européenne d'investissement (BEI) maintient son engagement ferme aux côtés des petites et moyennes entreprises (PME) dans l'Union européenne. Son Conseil d'administration a approuvé un prêt-programme qui autorise la BEI à accroître ses opérations de prêt classiques en faveur du secteur des PME dans l'UE. Le volume de ce programme se montera à 2 milliards d'EUR pour le deuxième trimestre de 2014.

Compte tenu de la complémentarité du prêt BEI pour les PME, le prêt-programme proposé pour l'UE devrait contribuer à mobiliser un volume de financement pouvant aller jusqu'à 4 milliards d'EUR. Si l'on prend en considération l'effet multiplicateur du financement par l'emprunt, le programme de la BEI pourrait ainsi permettre de soutenir l'investissement en biens d'équipement et le fonds de roulement de PME et d'ETI dans l'UE à hauteur de 8 milliards d'EUR au maximum, ce qui devrait contribuer à financer quelque 10 000 PME et ETI employant plus de 250 000 personnes sur tout le territoire de l'UE.

Vu la grande fragmentation du marché, cette opération pilote renforce l'engagement de la Banque à soutenir les PME et à favoriser la croissance dans l'UE. Le prêt spécifique de la BEI pour les PME et les ETI (employant 3 000 personnes au maximum) permettra de financer des projets de petite et moyenne dimension dans l'UE. Les prêts individuels seront acheminés par l'intermédiaire d'institutions financières de l'UE.

Dario Scannapieco, vice-président de la BEI responsable de l'activité en faveur des PME, s'est exprimé en ces termes : « Partant de la constatation que les PME continuent d'être sérieusement gênées dans leurs activités d'investissement, la BEI va encore améliorer son aide en accélérant ses procédures d'octroi de prêts. Le prêt-programme de 2 milliards d'EUR maintenant approuvé constitue une étape importante dans la bonne direction. Désormais, les opérations standard peuvent obtenir une aide financière plus rapidement. Nous attendons de cette nouvelle initiative qu'elle soutienne encore davantage la croissance et l'emploi dans toute l'Union. »

Le financement des PME est devenu le premier objectif stratégique du groupe BEI. En 2013, la BEI et le Fonds européen d'investissement ont apporté une contribution record de 21,9 millions d'EUR en faveur des PME. Au total, 230 000 PME environ ont bénéficié d'une aide directe ou indirecte résultant de l'activité du groupe BEI. En 2013, ces entreprises employaient quelque 2,8 millions de personnes dans toute l'Europe. Des efforts exceptionnels ont été consentis pour garantir l'accès aux financements à long terme pour les petites et moyennes entreprises qui constituent l'épine dorsale de l'économie européenne. Pour 2014, le volume total de l'engagement du groupe BEI en faveur des PME se monte à ce jour à 7,3 milliards d'EUR.