France : la BEI soutient la modernisation du Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux avec un prêt historique

EIB

Un prêt de 269 millions d’euros a été signé pour financer la première phase d’un vaste programme pluriannuel (2024-2029) de modernisation et de construction de bâtiments neufs.

Ce premier financement de la BEI au CHU de Bordeaux bénéficie d’une garantie du programme européen InvestEU et vise à améliorer les services de soins et de santé, ainsi que l’enseignement universitaire et la formation.

L’accent est également mis sur l’adaptation au changement climatique, à travers le soutien aux programmes d’efficacité énergétique des bâtiments

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux (CHU-B) ont annoncé aujourd’hui un financement de 269 millions d’euros de la BEI pour soutenir la première phase de l’important programme pluriannuel allant de 2024 à 2029 de modernisation et de réorganisation du Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux (CHU-B). Le financement de la banque de l’Union européenne, vise à consolider et améliorer la capacité de prestation de services de l’ensemble de l’établissement, tout en améliorant la prise en charge des patients et l’attractivité pour le personnel médical.

Le prêt de la BEI, signé à la fin de 2025 a été annoncé aujourd’hui à l’occasion d’une visite à Bordeaux d’une délégation de la BEI dirigée par le vice-président Ambroise Fayolle, en charge des opérations de la banque en France.

Les investissements soutiennent 18 interventions faisant partie du Schéma Directeur Immobilier (SDI), comprenant, selon les composantes, la rénovation, la réhabilitation, l'extension et de nouvelles constructions, à mettre en œuvre sur les trois campus du CHU de Bordeaux : Groupe Hospitalier Pellegrin (GHP), Groupe Hospitalier Saint-André (GHSA), et les deux sites du Groupe Hospitalier SUD (GHS). Outre les travaux de construction, le projet comprend des investissements dans l'équipement médical, l'équipement non médical (mobilier et appareils) et les technologies de l'information. Il permet également d’investir dans l’efficacité énergétique des bâtiments, afin de réduire la facture énergétique de l’hôpital et adapter les structures aux aléas du changement climatique, y compris aux vagues de chaleur intense.

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement, a déclaré : « La BEI a fait du financement des infrastructures sociales une de ses grandes priorités. En 2025, par exemple, nous avons déployé près de 4,6 milliards d’euros de financements dans des projets de santé en Europe et dans le monde, dont 1,1 milliard en France. Ce prêt au CHU de Bordeaux en fait partie. Ces financements européens contribuent à rendre notre système de santé plus performant et à mieux répondre aux besoins des citoyens. Ils aident aussi à mieux s’adapter au changement climatique grâce à la construction de bâtiments plus efficaces au niveau énergétique »

Vincent-Nicolas Delpech, directeur général du CHU de Bordeaux, a déclaré : « La signature de cet emprunt avec la Banque Européenne d'Investissement représente une étape décisive dans la concrétisation du projet Nouveau CHU. Avec 269 millions d'euros sécurisés à des conditions particulièrement avantageuses, nous disposons désormais d'un socle financier solide pour engager sereinement la première phase de ce chantier de transformation sans précédent pour notre établissement et pour le territoire. Ce partenariat, construit dans la durée avec les équipes de la BEI, témoigne de la crédibilité du chemin parcouru. Il nous permet surtout de regarder vers l'essentiel : offrir à nos patients un environnement de soins rénové, à la hauteur des exigences de la médecine de demain, et donner à nos professionnels de santé les conditions d'exercice qu'ils méritent pour continuer à soigner au plus haut niveau. »

Partenaire du secteur public, en 2025 la BEI a consacré en France environ 4 milliards d’euros à des investissements d’infrastructures publiques durables, soit un tiers de ses financements dans ce pays, pour des projets visant le développement du capital humain (santé, éducation…) et l’amélioration de la vie quotidienne des citoyens. En particulier, 550 millions d’euros ont été déployés pour quatre grosses opérations dans le secteur public hospitalier : l’hôpital de Lens, la modernisation des CHU de Bordeaux et Montpellier et la construction de Saint-Ouen Paris Nord (AP-HP). Ce sont au total plus de 4,7 millions de personnes qui bénéficieront de services de soins améliorés à la suite de l’intervention de la BEI.

Informations générales

A propos de la BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE et l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde. En 2025, il a signé 100 milliards d’euros de nouveaux financements et missions de conseil (dont 13 milliards d’euros en France) à l’appui de plus de 870 projets à fort impact relevant de huit grandes priorités qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion territoriale, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, des partenariats mondiaux solides et l’union de l’épargne et des investissements. Outre les prêts à long terme destinés aux grandes infrastructures, le Groupe BEI mobilise des investissements privés en faveur d’entreprises et de projets innovants à haut risque, en jouant un rôle croissant sur les marchés européens des prêts d’amorçage-investissement, du capital-risque, des garanties et de la titrisation.

Les services de média pourront trouver ici des photos des membres de la direction et du siège du Groupe BEI, ses logos ainsi que des vidéos B-roll.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des priorités stratégiques de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure tous les instruments financiers de l’UE disponibles pour appuyer les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

À propos du CHU de Bordeaux

Acteur de référence du paysage hospitalier, universitaire et scientifique, le CHU de Bordeaux conjugue soins, formation, enseignement et recherche au plus haut niveau. Établissement de recours et centre d’innovation, il développe une offre de soins hautement spécialisée couvrant l’ensemble des disciplines médicales et chirurgicales de court séjour, adossée à un plateau technique de pointe. Premier employeur de Nouvelle-Aquitaine avec plus de 15 700 professionnels, dont 1 600 médecins, le CHU de Bordeaux est implanté sur quatre sites hospitaliers — Pellegrin et Saint-André à Bordeaux, Haut-Lévêque et Xavier-Arnozan à Pessac — qui accueillent de nombreux pôles d’excellence en soins, enseignement et recherche. La recherche constitue un pilier majeur de son projet institutionnel, avec près de 2 800 projets en cours impliquant environ 18 000 patients. Le CHU abrite deux instituts hospitalo-universitaires (IHU) — Liryc, dédié aux maladies du rythme cardiaque, et VBHI, consacré à la santé vasculaire cérébrale — ainsi que quatre RHU, renforçant son positionnement national et international en matière d’innovation en santé.