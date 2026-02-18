Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
La BEI soutient la transition électrique de Petit Forestier Group

18 février 2026
EIB
  • La Banque européenne d’investissement signe un partenariat avec Petit Forestier Group en accordant un prêt de 150 millions d’euros pour accompagner la transition énergétique des flottes du groupe en Europe.
  • Environ 4.000 véhicules frigorifiques électriques seront fabriqués à partir de châssis européens. 

La Banque Européenne d’Investissement et Petit Forestier Group, leader européen de la location de véhicules frigorifiques, annoncent la signature d’un prêt de 150 millions d’euros destiné à financer le déploiement d’environ 4000 véhicules électriques sur la période 2026-2029, dans plusieurs pays de l’Union européenne, principalement la France, l’Italie et l’Espagne.

Ce financement pan-Européen s’inscrit dans la mission de la BEI de soutenir des projets contribuant aux priorités de l’Union européenne en matière de transition énergétique et de mobilité décarbonée. Il s’inscrit également dans la continuité de la stratégie de développement de Petit Forestier Group, fondée sur une vision de long terme et sur l’accompagnement des usages de ses clients dans le maintien de la chaîne du froid sous température dirigée.

Les nouveaux véhicules, construits à partir de châssis européens, permettront à terme à Petit Forestier Group d’avoir 5% de sa flotte équipée en véhicules électriques. Le projet contribue ainsi à l’électrification progressive du transport routier et de la distribution urbaine en Europe. 

« Ce premier financement de la BEI à Petit Forestier Group s’inscrit dans notre stratégie en faveur du transport décarboné », explique Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement. « Le transport frigorifique touche la vie quotidienne des Européens, étant essentiel pour l’alimentation comme pour les produits pharmaceutiques. Augmenter progressivement les véhicules électriques en circulation sur nos routes permettra de réduire la pollution sans renoncer aux services ».

Pour Petit Forestier Group, ce financement constitue un cadre de référence permettant de poursuivre une trajectoire engagée.

« Pour Petit Forestier Group, ce financement va permettre de continuer à accompagner nos clients dans la transition de leurs flottes, en privilégiant le recours à des véhicules électriques. Il nous donne les moyens d’accélérer le déploiement de 4 000 véhicules sur la période 2026-2029 et de franchir une étape supplémentaire dans l’exécution de notre trajectoire bas carbone » a déclaré Léonard Forestier, Président du Groupe Petit Forestier.

Ce partenariat financier illustre une approche fondée sur la continuité, la stabilité et l’inscription dans le temps long.

À propos de la Banque Européenne d’Investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. En 2025, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 100 milliards d’euros de nouveaux financements, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En France, le Groupe BEI a signé plus d’une centaine d’opérations en 2024 pour un montant total de 13 milliards d’euros. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI (61% en France) soutiennent des projets contribuant à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets.

A propos de Petit Forestier Group

Entreprise familiale depuis près de 120 ans, Petit Forestier Group est porté par des femmes et des hommes passionnés, animés par une mission commune : « Améliorer la vie par la maîtrise du froid ». Présent dans 24 pays, le Groupe mobilise chaque jour 5 900 talents au service du froid. Grâce à ses activités, Petit Forestier Group assure la préservation des denrées alimentaires, des produits médicaux, et de tout autre bien dont la qualité et la durabilité dépendent de la chaîne du froid.

Son expertise du froid s’étend sur l’ensemble de la chaîne de valeur, structurée autour de la location de produits et de services (véhicules, meubles et containers), depuis la conception, la production et l’assemblage des caisses frigorifiques jusqu’à la revente et au recyclage des pièces détachées.

Proche de ses clients, le Groupe encourage l’esprit d’équipe, l’engagement, le respect, le sens du service et la passion du métier pour avancer collectivement.

 https://www.petitforestiergroup.com/fr

