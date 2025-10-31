La BEI investit 20 millions d’euros dans le fonds Amethis Europe Expansion pour accompagner la croissance des PME européennes en Afrique

EIB

La BEI investit dans un nouveau fonds reliant les économies européenne et africaine, pour aider les PME européennes à développer leurs activités sur le continent africain.

Un investissement de 20 millions d’euros de la BEI, aux côtés de partenaires européens, pour stimuler la création d’emplois et la croissance durable.

Un partenariat renouvelé avec Amethis, marquant le cinquième investissement de la BEI dans cette société de capital-investissement à impact.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un investissement de 20 millions d’euros dans le fonds Amethis Europe Expansion, un nouveau véhicule de capital-investissement conçu pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) européennes dans leur développement en Afrique, ainsi qu’en Europe et au Moyen-Orient.

Cette initiative vise à renforcer les liens économiques entre l’Europe et l’Afrique, à stimuler le développement du secteur privé et à promouvoir une croissance durable et inclusive.

Amethis Europe Expansion apportera à ces entreprises à la fois des capitaux de croissance et un accompagnement stratégique, notamment pour établir une présence locale en Afrique à travers les exportations, les partenariats, les acquisitions ou les investissements directs.

Avec un montant final de 143 millions d’euros, le fonds bénéficie d’un large soutien européen, associant des investisseurs institutionnels privés, des gestionnaires de patrimoine (« family offices »), ainsi que Bpifrance et COFIDES, dans le cadre de l’initiative Équipe Europe.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie « Global Gateway » de l’Union européenne, qui promeut une coopération durable et à fort impact entre l’Europe et l’Afrique en matière d’investissement.

« Ce nouvel investissement dans le fonds Amethis Europe Expansion illustre notre engagement en faveur de partenariats économiques durables entre l’Europe et l’Afrique », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. Et d’ajouter : « En soutenant les PME européennes qui souhaitent se développer sur le continent africain, nous contribuons à ouvrir de nouvelles perspectives d’innovation, d’emplois de qualité et de prospérité partagée. »

Laurent Demey, cofondateur et associé gérant d’Amethis, a ajouté : « Nous sommes ravis de compter à nouveau sur notre partenaire historique, la BEI, en tant qu’investisseur de référence dans cette nouvelle stratégie européenne innovante. L’engagement de la BEI envers cette initiative témoigne de la relation de confiance bâtie depuis plus de dix ans. Le soutien de la BEI à cette stratégie apporte des ressources significatives pour accompagner les PME françaises et européennes dans leur expansion internationale, notamment en Afrique, et pour créer des partenariats « gagnant-gagnant » entre les deux continents. »

Il s’agit du cinquième investissement de la BEI dans un fonds géré par Amethis, confirmant un partenariat de longue date entre les deux institutions. Depuis sa création en 2011, Amethis s’est imposée comme un acteur clé du capital-investissement en Afrique, accompagnant la croissance et la transformation d’entreprises locales. Avec ce nouveau fonds, elle étend désormais son impact en aidant les entreprises européennes à s’ancrer durablement et à croître sur le marché africain.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.

Amethis

Fondée par Luc Rigouzzo et Laurent Demey, et membre associé de Edmond de Rothschild Private Equity, Amethis est une société de gestion de fonds d’investissement centrée sur les continents africain et européen. Avec des actifs sous gestion dépassant 1,4 milliard d’euros et plus de trente investissements à ce jour, Amethis apporte des capitaux de croissance à des champions de taille moyenne prometteurs dans de nombreux secteurs, en offrant un soutien à la croissance via un réseau international couvrant l’Europe et l’Afrique. Avec sept bureaux à Paris, Abidjan, Casablanca, Nairobi, Le Caire, Le Cap et Luxembourg, l’équipe Amethis compte plus de 45 professionnels expérimentés disposant d’une forte expertise régionale et sectorielle.