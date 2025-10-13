La BEI et BRED Banque Populaire signent un accord pour soutenir le financement des entreprises ultramarines

EIB

Cet accord permet de mobiliser 800 M€ à destination des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) des outre-mer, grâce à un prêt de la Banque européenne d’investissement (BEI) de 400 millions d’euros.

Il vise notamment à accélérer la relance économique de Mayotte, tout en soutenant des projets structurants et durables dans l’ensemble des outre‑mer.

Cette opération est la première signée par la BEI avec BRED Banque Populaire pour soutenir le développement des territoires ultramarins. La BEI accorde ainsi un financement de 400M€ à BRED Banque Populaire, dont une première tranche de 100 M€ vient d’être débloquée, ce qui va permettre de mobiliser 800M€ au bénéfice des entreprises ultramarines.

Ce partenariat a pour objectif de :

faciliter l’accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ultramarines via des lignes de financement dédiées ;

soutenir la reconstruction des infrastructures et la relance économique à Mayotte ;

accompagner la transition énergétique, la résilience territoriale et l’adaptation aux enjeux climatiques par des investissements durables. Un minimum de 20 % de l’enveloppe sera alloué à des projets à impact environnemental positif ;

stimuler l’emploi local et la capacité d’investissement des acteurs économiques locaux.

« Nous sommes particulièrement fiers de signer avec la BEI ce premier accord destiné à soutenir le développement des territoires d’outremer. Cet accord illustre notre volonté de contribuer activement à la réussite des projets de transition et de croissance des entreprises ultramarines qui dessinent l’avenir des outre-mer » déclare Jean-Paul Julia, Directeur général de BRED Banque Populaire.

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement, a déclaré :

« Partenaires de longue date, la BEI et BRED Banque Populaire unissent leurs forces pour soutenir les PMEs d’outre-mer. Nous sommes également fiers que, pour la première fois, ce partenariat mette un accent particulier sur le financement de projets pour le climat, portant sur l’efficacité énergétique des bâtiments, les énergies renouvelables et l’adaptation au changement climatique ».

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés de capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact , renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En France, le Groupe BEI a signé plus d’une centaine d’opérations en 2024 pour un montant total de 12,6 milliards d’euros. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à un environnement plus sain.

À propos de BRED Banque Populaire

BRED Banque Populaire est une banque populaire coopérative, membre du Groupe BPCE, forte de plus de 200 000 sociétaires, de 7,1 milliards d’euros de capitaux propres et de 7300 collaborateurs – dont 40 % hors de France et dans les COM. Elle opère en Île-de-France, en Normandie et dans les territoires d’outre-mer, ainsi qu’au travers de ses filiales de banque commerciale en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique Sud, en Afrique et en Suisse.

Banque de proximité engagée sur ses territoires, elle déploie en France et à l’international un réseau de 481 implantations. Elle entretient une relation de long terme avec 1,6 million de clients.

BRED Banque Populaire regroupe des activités diversifiées – banque de détail, banque de grandes entreprises et Institutionnels, banque de gestion privée, banques à l’international, salle des marchés, société de gestion d’actifs, compagnie d’assurances et banque de financement du négoce international.

En 2024, BRED Banque Populaire a réalisé un PNB consolidé de 1,47 milliard d’euros et son résultat net s’établit à 391 millions d’euros.