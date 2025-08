Le Groupe BEI nomme le nouveau chef de sa représentation permanente à Bruxelles, qui sera aussi secrétaire général adjoint

Christian Pilgaard Zinglersen est nommé chef de la représentation permanente de la BEI à Bruxelles et secrétaire général adjoint.

M. Zinglersen était précédemment directeur de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER).

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) a recruté le directeur de l’ACER, Christian Pilgaard Zinglersen, au poste de secrétaire général adjoint et chef de sa représentation permanente à Bruxelles. En tant que secrétaire général adjoint, il supervisera également les départements Analyses économiques et Stratégie du Groupe BEI.

La représentation permanente à Bruxelles est le bureau de liaison du Groupe BEI auprès de la Commission européenne, du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen, ainsi que de toutes les autres institutions, agences et parties prenantes européennes. M. Zinglersen succédera à Kim Jørgensen, qui dirigeait la représentation permanente depuis 2022.

Christian Pilgaard Zinglersen assumait précédemment la fonction de directeur de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), et ce depuis janvier 2020. Avant de rejoindre l’ACER, il était à la tête de la Conférence ministérielle internationale sur l’énergie propre de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), à Paris. Auparavant, il a occupé le poste de secrétaire permanent adjoint au ministère danois de l’énergie, des services collectifs et du climat, où il était notamment chargé de la politique énergétique. Il a commencé sa carrière au ministère danois des affaires étrangères, avec pour spécialisation la politique et le droit de l’UE. À ce titre, il a été affecté à Bruxelles pendant trois ans à la représentation permanente du Danemark auprès de l’UE.

Christian Zinglersen est titulaire d’un master en droit délivré par l’université de Copenhague et est diplômé du programme de gestion avancée de l’IESE Business School, ainsi que du programme de formation des cadres supérieurs de la fonction publique de la Harvard Kennedy School.

Nadia Calviño, présidente de la BEI, s’est félicitée de cette nomination : « Je suis ravie d’accueillir Christian Zinglersen au sein de notre équipe de direction. Il apporte ses solides compétences en matière de gestion et de négociation et son expérience réussie à la tête d’une agence clé de l’UE. »

« Je suis fier de rejoindre le Groupe Banque européenne d’investissement en cette période cruciale pour l’Europe. Du fait de sa connaissance des marchés et de l’investissement, la Banque possède des atouts uniques pour comprendre les défis et les opportunités du monde réel, ce qui est essentiel pour répondre aux impératifs stratégiques en matière de compétitivité et de sécurité de l’UE. J’ai hâte de me mettre à la tâche et je remercie la présidente Calviño et l’équipe de direction de la BEI de la confiance qu’ils placent en moi », a déclaré Christian Pilgaard Zinglersen.

Informations générales

