Espagne : le Groupe BEI et CaixaBank vont mettre 900 millions d’euros de nouveaux financements à la disposition des PME et des ETI pour encourager les investissements, couvrir les besoins de liquidités et soutenir le secteur agricole

EIB

Il s’agit d’un accord de garantie qui permettra à CaixaBank de partager le risque lié à l’octroi de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Espagne.

Un montant total de 180 millions d’euros sera affecté exclusivement au financement de projets dans le secteur agricole.

L’opération contribuera à renforcer la compétitivité des PME et des ETI, ainsi qu’à la réalisation des priorités stratégiques du Groupe BEI, parmi lesquelles le soutien aux secteurs de l’agriculture et de la bioéconomie et l’appui aux objectifs de cohésion.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et CaixaBank ont signé un accord de garantie avec partage des risques de 450 millions d’euros. Cet accord permettra à CaixaBank de réduire les risques et les exigences de fonds propres conditionnant l’octroi de nouveaux prêts aux PME et aux ETI espagnoles pour un montant de 900 millions d’euros.

Le nouveau financement vise à répondre aux besoins en fonds de roulement et en liquidités de ces entreprises, ainsi qu’à promouvoir leurs investissements dans la transition verte et numérique, la compétitivité et l’innovation, entre autres domaines. Un montant total de 180 millions d’euros sera affecté exclusivement au financement de projets de PME et d’ETI dans le secteur agricole. Cet engagement spécifique à l’appui de projets agricoles soutiendra la modernisation du secteur, le développement rural et la cohésion entre les régions.

Cette opération démontre une fois de plus le rôle important que joue la BEI dans la promotion d’instruments financiers qui permettent de partager les risques avec des banques intermédiaires et d’accroître les financements disponibles pour les PME et les ETI espagnoles, afin de stimuler l’investissement et de contribuer à la compétitivité de ce segment stratégique de l’économie.

L’accord conclu avec CaixaBank contribue à la réalisation des huit grandes priorités du Groupe BEI définies dans sa Feuille de route stratégique pour la période 2024-2027, qui vise notamment à renforcer les secteurs de l’agriculture et de la bioéconomie en Europe et à promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé de nouveaux financements pour près de 89 milliards d’euros à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

En Espagne, en 2024, le Groupe BEI a signé 12,3 milliards d’euros de nouveaux financements pour plus de 100 projets à fort impact, contribuant ainsi à la double transition écologique et numérique du pays, à la croissance économique, à la compétitivité et à l’amélioration des services à la population.

À propos de CaixaBank

CaixaBank est la première banque d’Espagne, avec des actifs de plus de 630 milliards d’euros, 20,3 millions de clients et le plus grand réseau d’agences et de distributeurs automatiques du pays. En outre, CaixaBank est très présente au Portugal, où elle contrôle 100 % de Banco BPI.

Elle met en œuvre un modèle de banque universelle socialement responsable avec une vision à long terme, basée sur la qualité, la proximité et la spécialisation. Sa position de banque de premier plan lui permet de jouer un rôle clé en contribuant à une croissance économique durable et à l’inclusion financière des groupes vulnérables et des zones rurales.

La proposition de valeur de CaixaBank est basée sur des produits et services adaptés à chaque segment de clientèle, avec une forte composante d’innovation destinée à offrir les meilleurs outils et conseils d’experts permettant de prendre des décisions adéquates à l’appui du bien-être financier.