La BEI met 107,5 millions d’euros à disposition pour soutenir la sécurité et la défense en Italie

Shutterstock

Le concours de la BEI servira à financer l’acquisition d’hélicoptères pour l’armée italienne.

Ce financement représente le troisième accord conclu entre la BEI et les ministères italiens de l’économie et des finances et de la défense.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un nouvel accord stratégique avec le ministère de l’économie et des finances et le ministère de la défense en Italie, dans le but de renforcer les capacités du pays en matière de sécurité et de défense.

L’opération s’inscrit dans le cadre de l’engagement plus large de la BEI en faveur de la sécurité et de la défense européennes, la Banque ayant récemment élargi ses critères d’admissibilité pour soutenir des projets militaires, dans le droit fil des objectifs de l’Union européenne.

Le financement sera octroyé au ministère italien de l’économie et des finances, qui acheminera ensuite les ressources mises à disposition par la BEI vers le ministère de la défense. Grâce aux conditions favorables offertes par la BEI sur les marchés internationaux, le prêt permettra à la République italienne de réaliser d’importantes économies d’intérêts sur la durée du financement (20 ans).

Il s’agit du troisième accord de ce type entre la BEI et les ministères italiens de l’économie et des finances et de la défense. En 2022, la BEI a financé, à hauteur de 240 millions d’euros, l’acquisition de 16 hélicoptères légers destinés au Corps national des carabiniers et la modernisation du système de gestion du trafic aérien italien. En 2020, elle a accordé 220 millions d’euros pour la construction de trois navires hydro-océanographiques.

« Cet accord témoigne de l’engagement croissant de la BEI en faveur de la sécurité et de la défense européennes. Il est le résultat d’un dialogue constant et fructueux avec les autorités italiennes pour la promotion d’investissements stratégiques qui permettront de renforcer la compétitivité et la sécurité du pays », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI. « Nous continuerons d’œuvrer aux côtés de nos partenaires pour faire progresser l’autonomie stratégique de l’Union européenne. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, elle appuie des investissements qui contribuent aux objectifs stratégiques de l’UE, en soutenant l’action climatique et la protection de l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros à l’appui de plus de 900 projets, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En ce qui concerne l’Italie, en 2024, le Groupe BEI a signé 99 opérations pour un montant total de 10,98 milliards d’euros, ce qui a contribué à la mobilisation de près de 37 milliards d’euros d’investissements dans l’économie réelle. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme il s’y est engagé dans sa Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la promotion d’un environnement plus sain. En soutenant l’intégration des marchés et les investissements, le concours financier du Groupe BEI en 2024 a contribué à mobiliser plus de 100 milliards d’euros d’investissements pour la sécurité énergétique, auxquels se sont ajoutés 110 milliards d’euros supplémentaires en faveur des jeunes pousses et des entreprises innovantes européennes. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.