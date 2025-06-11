La BEI triple les financements destinés à des banques en vue de fournir des liquidités aux PME actives dans la chaîne d’approvisionnement de l’industrie européenne de défense et signe un premier accord avec Deutsche Bank

Adobe Stock

La BEI relève de 1 milliard d’euros à 3 milliards d’euros le volume des garanties et prêts intermédiés à la disposition du secteur d’activité clé de la défense.

L’initiative a vocation à soutenir les petites et moyennes entreprises prestataires des grands industriels européens de la défense, en partenariat avec des banques commerciales de toute l’UE.

Ce premier accord avec Deutsche Bank vise à mobiliser 1 milliard d’euros de financements pour la recherche en matière de défense, ainsi que pour les infrastructures militaires et policières.

La Banque européenne d’investissement (BEI) triple les financements intermédiés destinés aux fournisseurs de l’industrie européenne de défense, dont l’enveloppe atteint 3 milliards d’euros, dans le cadre d’une nouvelle initiative visant à renforcer la sécurité sur le continent. La BEI conclut également, sur les ressources de la nouvelle enveloppe, un premier accord avec Deutsche Bank visant à fournir des liquidités à long terme spécifiquement pour des projets d’investissement dans la sécurité et la défense.

L’enveloppe étoffée de financements intermédiés de la BEI cible les petites et moyennes entreprises (PME), qui constituent un pan essentiel du tissu industriel de la défense européenne. La BEI accorde 500 millions d’euros à Deutsche Bank dans le cadre d’un partenariat qui permettra de mettre à disposition 1 milliard d’euros de financements et de fonds de roulement pour les PME actives dans la chaîne d’approvisionnement de la sécurité et de la défense de l’Union européenne, ainsi que pour des infrastructures militaires et policières telles que des installations de formation pour le personnel militaire.

Le nouveau partenariat a été exposé ce jour par Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI lors du sommet européen sur la défense et la sécurité qui se tient à Bruxelles. Il soutiendra un meilleur accès au financement pour les projets de sécurité et de défense et répondra au besoin urgent d’investissements en faveur de l’innovation, de la résilience de la chaîne d’approvisionnement et de l’autonomie stratégique, dans un contexte d’incertitude géopolitique accrue.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Renforcer la sécurité et la défense de l’Europe est au cœur de notre mission. Nous portons nos financements à des niveaux record et, en nous appuyant sur les financements intermédiés et les partenariats avec des banques dans toute l’UE, nous veillons à ce que les PME de la chaîne d’approvisionnement de la défense accèdent aux financements dont elles ont besoin. »

Fabrizio Campelli, directeur de l’activité Banque d’entreprise et d’investissement de Deutsche Bank et membre du directoire de Deutsche Bank AG : « Avec ce prêt-cadre, Deutsche Bank sera en mesure de mettre des capitaux à la disposition de ses clients à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement partout en Europe, là où les besoins sont les plus aigus. Ce concours soutiendra l’ensemble des activités déployées par notre banque pour conseiller et financer le secteur en cette période cruciale pour l’Europe. Deutsche Bank est honorée d’être la première banque européenne à nouer un partenariat avec la BEI au titre de son enveloppe de prêt paneuropéenne en faveur de la sécurité et de la défense. Le message est clair : nous sommes prêts à renforcer la résilience de l’Europe en matière de sécurité et de défense. »

Le triplement de l’enveloppe de prêt paneuropéenne de la BEI en faveur de la sécurité et de la défense de 1 milliard d’euros, approuvée en décembre 2024, témoigne du très vif intérêt des banques commerciales de toute l’Europe à tirer parti des ressources de la BEI de sorte à libérer des liquidités pour soutenir des investissements dans le secteur. Deutsche Bank est la première banque commerciale avec laquelle la BEI coopère pour le financement de la défense au titre de son enveloppe de prêt étoffée, et d’autres partenariats devraient suivre prochainement.

Cette coopération s’inscrit dans le prolongement de l’accord annoncé la semaine dernière entre la BEI et les institutions nationales de promotion économique de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, de l’Italie et de la Pologne sur une approche paneuropéenne visant à renforcer la sécurité et la défense de l’Europe. La BEI et les cinq investisseurs à long terme – la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), l’Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Caisse des dépôts et consignations (CDC), la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et la Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – sont convenus de collaborer concernant des possibilités de financement conjoint dans des domaines d’investissement tels que la recherche-développement, les capacités industrielles et les infrastructures.

L’UE compte plus de 2 500 PME qui constituent des fournisseurs essentiels des grands industriels de la défense tels qu’Airbus, Thales, Rheinmetall et Leonardo. Ces PME fournissent des composants, technologies et services clés tout en stimulant l’emploi, l’innovation et la croissance dans le secteur.

La BEI relève le volume de prêt disponible pour aider les PME du secteur de la défense qui sont confrontées à des difficultés d’accès au financement que les grandes entreprises européennes ne connaissent généralement pas. Cette initiative s’adresse également aux entreprises de taille intermédiaire (ETI), un autre segment de l’industrie européenne de défense qui peine à accéder aux financements sur le marché.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En 2024, le Groupe BEI a intensifié son soutien à l’industrie européenne de sécurité et de défense en élargissant le périmètre des projets admissibles à un financement et en mettant en place un guichet unique visant à rationaliser les processus, doublant ainsi les investissements à 1 milliard d’euros. Le Groupe BEI prévoit d’accroître encore ce montant en 2025 pour atteindre un nouveau record.

Le Conseil d’administration a approuvé en mars une série de mesures supplémentaires visant à contribuer davantage à la paix en Europe et a inclus la paix et la sécurité en tant qu’objectif de politique publique transversal. Des financements pourront ainsi être accordés à l’appui de projets stratégiques d’envergure dans des domaines tels que la protection des frontières terrestres, la mobilité militaire, les infrastructures critiques, le transport militaire, l’espace, la cybersécurité, les technologies antibrouillage, les systèmes de radar, les équipements et installations militaires, les drones, la protection contre les risques biologiques et celle des infrastructures dans les fonds marins, les matières premières critiques et la recherche.

Outre des financements, la BEI offre des services de conseil qui aident les partenaires publics et privés à mettre au point et en œuvre des projets de grande qualité prêts à bénéficier d’investissements. Rien qu’en 2024, les équipes de conseil de la BEI ont contribué à mobiliser plus de 200 milliards d’euros d’investissements dans toute l’Europe et au-delà.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution du siège du Groupe BEI.

À propos de Deutsche Bank

Deutsche Bank propose des produits et services de banque de détail et de banque privée, de banque d’entreprise et d’investissement, des prêts, des services de gestion d’actifs et de patrimoine, ainsi que des services de banque d’investissement pour les particuliers, les petites et moyennes entreprises, les grandes sociétés, les États et les investisseurs institutionnels. Première banque d’Allemagne, Deutsche Bank est bien implantée en Europe et s’appuie sur un réseau mondial.