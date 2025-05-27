France : Treefrog Therapeutics obtient 30 millions d’euros de la BEI pour accélérer ses recherches sur les thérapies cellulaires.

EIB

Le financement de 30 millions d’euros combinera un volet de financement dilutif avec de la dette en capital-risque

Les fonds serviront à faire avancer le programme de thérapie cellulaire contre la maladie de Parkinson jusqu’à la phase clinique et à développer davantage le portefeuille interne de thérapies cellulaires

L’accord bénéficie d’une garantie de la Commission européenne dans le cadre du programme InvestEU

TreeFrog Therapeutics, société française de biotechnologie spécialisée dans la thérapie cellulaire, a obtenu un financement de 30 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement (BEI). Ce financement soutiendra l’avancement de leur principal programme de thérapie cellulaire contre la maladie de Parkinson jusqu’à la phase des essais cliniques. Les fonds serviront également à renforcer leur portefeuille interne dans d’autres domaines thérapeutiques à forts besoins non satisfaits.

La médecine régénérative recèle un immense potentiel. Elle pourrait révolutionner les soins de santé en permettant de traiter, voire de guérir, certaines maladies touchant les principaux organes, tels que le cœur, les poumons, le pancréas et le cerveau, et ainsi répondre à des besoins non satisfaits. La maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente. C’est aussi celle dont la croissance est la plus rapide, avec plus de 10 millions de personnes qui en souffrent dans le monde. Sa prévalence a été multipliée par deux au cours des 25 dernières années et devrait à nouveau doubler avant 2050. Les solutions actuelles ne traitent que les symptômes. La thérapie cellulaire en cours de mise au point chez TreeFrog pourrait être la meilleure de sa catégorie en raison de ses microtissus uniques en 3D, développés à partir de cellules souches pluripotentes induites (iPSC). Le programme est sur la bonne voie pour être prêt pour un premier essai sur l’homme en 2027.

Le financement de 30 millions d’euros sera disponible en trois tranches de 10 millions d’euros chacune, TreeFrog bénéficiant d’un nouvel instrument de la BEI, combinant financement dilutif (aucun remboursement du principal requis pour les deux premières tranches) et dette de capital-risque pour la dernière tranche. Les 10 premiers millions d’euros seront débloqués au deuxième trimestre 2025. L’investissement de la BEI s’inscrit dans l’objectif du programme européen InvestEU de promouvoir la recherche, le développement et l’innovation.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, a déclaré : « La médecine régénérative est un domaine dont l’importance ne cesse de croître à mesure que l’espérance de vie augmente et que certaines maladies restent sans traitement. La BEI s’engage à soutenir les jeunes entreprises européennes et françaises dynamiques qui se concentrent sur la recherche, le développement et l’innovation de produits. Le soutien d’InvestEU témoigne d’un intérêt européen plus large pour le modèle économique de TreeFrog et pour des solutions innovantes dans le domaine de la santé ».

Jaime Arango, Directeur Financier, TreeFrog Therapeutics, a declaré’ : « Nous sommes ravis de recevoir ce soutien de la BEI qui renforce notre visibilité financière et nous permet d’amener notre thérapie cellulaire contre la maladie de Parkinson à la phase clinique, tout en consolidant notre portefeuille interne de thérapies cellulaires dans d’autres domaines thérapeutiques. »

Le succès de TreeFrog repose sur sa plateforme technologique propriétaire, C-Stem™ qui lui a permis d’attirer des investissements et des partenaires. Cette plateforme répond à certains des principaux défis du secteur en produisant des cellules de haute qualité, et à l’échelle industrielle. C-Stem™ combine la microfluidique et la biologie des cellules souches pour reproduire l’environnement naturel des cellules. Les cellules sont encapsulées dans des capsules d’alginate ensemencées avec des iPSC. Ces capsules protègent les cellules, leur permettant de s’organiser et de croître naturellement. Les cellules ainsi protégées sont nourries, se multiplient de façon exponentielle et peuvent être différenciées en n’importe quel type cellulaire dans des bioréacteurs à grande échelle, sans dommages ni stress. Cela aboutit à des microtissus 3D qui offrent des avantages uniques en termes de qualité et de fonctionnalité, et qui s’intègrent bien après la transplantation

Informations générales

A propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements dans l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets en Europe et dans le monde. En France le Groupe BEI a signé plus d’une centaine d’opérations en 2024 pour un montant total de 12,6 milliards d’euros. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

À propos de TreeFrog Therapeutics :

TreeFrog Therapeutics est une société française de biotechnologie en médecine régénérative, visant à rendre les thérapies cellulaires accessibles à des millions de patients. TreeFrog se distingue par son approche unique du développement de thérapies cellulaires, réunissant biophysiciens, biologistes cellulaires et ingénieurs en bioproduction pour relever les défis du secteur : produire et différencier des cellules de qualité à une échelle inédite et de manière rentable. Pour mener à bien sa mission « Cell Therapy for all », TreeFrog adopte un modèle économique combinant ses propres programmes thérapeutiques et des partenariats avec des acteurs majeurs de la biotechnologie et de l’industrie. Depuis 2021, la société a levé $82 millions (environ 72 millions d’euros) pour faire avancer un portefeuille de thérapies à base de cellules souches en médecine régénérative.