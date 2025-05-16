Ukraine : l’hôpital de Jytomyr ouvre une nouvelle unité de chirurgie grâce au programme en faveur du redressement de l’Ukraine soutenu par l’UE

EIB

À l’hôpital Pavlusenko de Jytomyr, la reconstruction d’une unité de chirurgie va permettre de desservir près de deux millions de personnes qui résident dans l’oblast.

Grâce aux systèmes médicaux modernes dont le service est à présent équipé, ainsi qu’à ses infrastructures rénovées, l’hôpital a doublé sa capacité d’accueil.

Le projet de reconstruction de l’unité de chirurgie a été mis en œuvre dans le cadre du programme « Ukraine Recovery Programme » de la BEI en faveur du redressement de l’Ukraine. L’initiative soutient les collectivités locales dans tout le pays en contribuant au rétablissement des infrastructures sociales essentielles.

Une unité de chirurgie a ouvert ses portes aujourd’hui à l’hôpital V.P. Pavlusenko n° 2 de Jytomyr, au terme d’un vaste projet de reconstruction soutenu par la Banque européenne d’investissement (BEI). Important prestataire de santé dans la région, l’hôpital joue un rôle essentiel dans la fourniture de soins chirurgicaux spécialisés à la population de Jytomyr ainsi qu’aux personnes déplacées qui vivent actuellement dans l’oblast. Désormais, grâce au soutien de l’UE, ce sont chaque année plus de 6 000 patients qui bénéficieront d’un traitement rapide et de qualité dans une structure améliorée et plus efficace.

Le projet de reconstruction a consisté à moderniser l’infrastructure interne de l’unité de chirurgie, en créant un espace plus sûr et plus fonctionnel pour les soins chirurgicaux. Les travaux ont porté sur des systèmes essentiels, tels que les systèmes de chauffage, de ventilation et de refroidissement, les systèmes internes d’approvisionnement en eau et d’assainissement, les équipements électriques et l’éclairage, l’approvisionnement en gaz médical, l’alarme incendie et le réseau internet câblé, tous essentiels au bon fonctionnement d’une installation médicale. L’unité de chirurgie a également été dotée de systèmes essentiels de soutien médical, y compris une station de vide, une unité de compression et un refroidisseur modulaire. L’installation a également été équipée, pour son fonctionnement quotidien, de nouveau mobilier hospitalier.

Le montant total de l’investissement, de 511 000 euros, a été mis à disposition au titre du programme en faveur du redressement de l’Ukraine, une initiative conjointe de l’Union européenne et de sa banque, la BEI, mise en œuvre en partenariat avec le ministère ukrainien du développement des communautés et des territoires, le ministère ukrainien des finances et les autorités locales de l’oblast ainsi que de la ville de Jytomyr. Une assistance technique a été fournie pour le programme par le bureau du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Ukraine.

Au total, 13 projets relevant de programmes de redressement financés par la BEI, d’un montant total de près de 20 millions d’euros, ont été menés à bien ou sont en cours dans l’oblast de Jytomyr. Il s’agit notamment de projets visant à réhabiliter des établissements de santé et d’enseignement et un bâtiment administratif, ainsi que des infrastructures essentielles d’approvisionnement en eau et d’assainissement, autant d’équipements clés pour maintenir les services publics et améliorer les conditions de vie alors que la guerre se poursuit.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de la Banque en Ukraine : « Je me réjouis de voir une autre installation reconstruite – en l’occurrence l’unité chirurgicale de l’hôpital de Jytomyr – livrée rapidement et selon les normes les plus élevées. Par ses programmes à l’appui du redressement, la BEI contribue à la reconstruction d’infrastructures sociales vitales dans toute l’Ukraine – hôpitaux, écoles, jardins d’enfants, logements sociaux et installations d’approvisionnement en eau – en veillant à ce que toutes les collectivités aient accès à des services de qualité et à des conditions de vie dignes. »

Rémi Duflot, chargé d’affaires par intérim au sein de la délégation de l’UE en Ukraine : « Face aux destructions en cours et aux attaques quotidiennes de la Russie, l’Union européenne reste fermement déterminée à aider l’Ukraine à se reconstruire. Chaque projet mené à bien – comme cette unité de chirurgie de l’hôpital n° 2 de Jytomyr – est un puissant symbole de solidarité et de coopération. Ces efforts visent non seulement à restaurer ce qui a été perdu, mais aussi à reconstruire un avenir meilleur et plus solide pour l’Ukraine. Nous sommes fiers de travailler aux côtés de la Banque européenne d’investissement, de la collectivité locale et du PNUD pour aider à améliorer les services de santé pour toutes et tous. »

Oleksiy Kouleba, vice-Premier ministre chargé de la restauration de l’Ukraine et ministre du développement des communautés et des territoires : « Le rétablissement de l’accès aux services sociaux et de santé reste une priorité stratégique pour le ministère. Ces efforts sont essentiels au relèvement durable des collectivités et à l’appui aux personnes déplacées à l’intérieur du pays. Nous remercions vivement l’Union européenne et la Banque européenne d’investissement pour leur soutien continu au rétablissement des infrastructures sociales critiques, en particulier dans le secteur de la santé. Votre contribution joue un rôle essentiel dans le renforcement de la résilience de l’Ukraine face aux défis actuels. »

Serhiy Marchenko, ministre ukrainien des finances : « Le soutien de l’UE à l’Ukraine ne concerne pas seulement l’aide d’urgence, il s’agit également d’investir dans les infrastructures qui permettent à la société de continuer à fonctionner et à l’économie de se redresser. La reconstruction d’installations telles que cette unité de chirurgie à Jytomyr contribue à rétablir les services essentiels, à renforcer la résilience et à jeter les bases d’une croissance durable. »

Vitaliy Bunechko, chef de l’administration militaire régionale de Jytomyr : « L’unité de chirurgie modernisée renforce le système de santé de notre région, en offrant à des milliers des personnes une plus grande proximité des soins modernes et de qualité. Malgré la guerre, l’équipe de l’hôpital et les entrepreneurs locaux ont travaillé sans relâche pour achever le projet à temps. Leur dévouement montre à quel point la population ukrainienne est déterminée à aller de l’avant, même sous les tirs. Il s’agit là de l’un des 13 projets soutenus par la BEI dans l’oblast de Jytomyr, et nous sommes profondément reconnaissants à l’Union européenne pour son soutien. »

Svitlana Olshanska, première adjointe au maire de Jytomyr : « La reconstruction majeure de l’unité de chirurgie de l’hôpital V.P. Pavlusenko n° 2 était urgente. Les travaux en ont fait un espace moderne entièrement équipé et confortable où les patients peuvent recevoir des soins de haute qualité en toute sécurité. Il s’agit d’une amélioration vitale pour notre ville, et nous poursuivons ces progrès avec les réparations essentielles en cours du service des urgences de l’hôpital, également soutenues par la BEI. »

Jaco Cilliers, représentant résident du PNUD en Ukraine : « Les services du PNUD sont fiers de soutenir les collectivités ukrainiennes sur le terrain en contribuant à la concrétisation des plans de redressement. Grâce aux ressources mises à disposition par la BEI et au leadership national, nous veillons à ce que les projets soutenus par l’UE, tels que cette unité de chirurgie de Jytomyr, aient une incidence réelle là où cela est le plus nécessaire. »

Informations générales

La BEI en Ukraine

Le Groupe BEI appuie la résilience de l’Ukraine, son économie et ses efforts de redressement depuis les premiers jours de l’invasion à grande échelle lancée par la Russie. Il a déjà décaissé 2,2 milliards d’euros à cette fin depuis 2022. La BEI poursuit son action centrée sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Ukraine, la remise en état des infrastructures endommagées et le maintien des services publics essentiels dans l’ensemble du pays. Dans le cadre d’un accord de garantie signé avec la Commission européenne, elle prévoit d’investir au moins 2 milliards d’euros supplémentaires dans des mesures urgentes de redressement et de reconstruction. Ce financement s’inscrit dans le cadre de la facilité pour l’Ukraine de 50 milliards d’euros mise en place par l’Union européenne pour la période 2024-2027 et est en pleine adéquation avec les priorités de l’État ukrainien.

Les programmes d’appui au redressement de l’Ukraine soutenus par la BEI

La guerre a infligé de graves dommages au système de santé ukrainien. D’après la quatrième évaluation rapide des dommages et des besoins, le secteur de la santé a subi des pertes très importantes depuis février 2022. Les dommages directs causés aux structures de santé sont particulièrement préoccupants, puisqu’il ressort de cette évaluation que 1 603 d’entre elles (soit 16,2 %) ont été détruites ou endommagées. La guerre perturbe également l’accès aux soins et met à rude épreuve les ressources, exerçant une pression énorme sur le personnel médical. La reconstruction de l’unité de chirurgie de Jytomyr est un élément essentiel de l’effort de reconstruction et de renforcement des infrastructures de santé, assurant que la population puisse recevoir les soins médicaux nécessaires malgré ces difficultés.

La reconstruction de l’unité de chirurgie de l’hôpital V.P. Pavlusenko n° 2 de Jytomyr a été réalisée dans le cadre du programme en faveur du redressement de l’Ukraine, l’un des trois programmes d’appui au redressement soutenus par la Banque européenne d’investissement (BEI). À ce jour, la BEI a fourni 740 millions d’euros dans le cadre de ces programmes pour soutenir le redressement de l’Ukraine. Les financements aident l’État à rétablir les services essentiels (écoles, jardins d’enfants, hôpitaux, logements, chauffage, systèmes d’approvisionnement en eau) dans les collectivités dans tout le pays. Ces programmes soutenus par la BEI bénéficient en outre de subventions de l’UE, d’un montant de 15 millions d’euros, visant à faciliter leur mise en œuvre. Le ministère ukrainien du développement des communautés et des territoires, en collaboration avec le ministère ukrainien des finances, coordonne et supervise la mise en œuvre des programmes, tandis que les autorités locales et les administrations autonomes sont responsables de la gestion des sous-projets de redressement. Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Ukraine fournit une assistance technique aux collectivités locales, aidant à la mise en œuvre des projets et assurant un suivi indépendant pour garantir la transparence et la redevabilité. Vous trouverez ici de plus amples informations sur les programmes.