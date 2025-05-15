La BEI et la Luxembourg Space Agency unissent leurs forces pour développer des solutions européennes basées sur l’espace en faveur du secteur financier

©Vio Dudau/ EIB

La BEI et la Luxembourg Space Agency entendent soutenir une utilisation accrue des données satellitaires dans le domaine financier.

Le nouveau programme pilote de recherche-développement sera dirigé par la LSA avec le soutien de la BEI.

Le partenariat vise à renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe en matière de données spatiales liées aux transactions financières.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et l’agence spatiale luxembourgeoise (Luxembourg Space Agency – LSA) ont annoncé ce jour une collaboration visant une intégration plus poussée des applications spatiales européennes dans le secteur financier. Une telle intégration bénéficiera in fine notamment aux domaines de la banque d’investissement et de l’assurance. L’initiative « Space for finance » met à profit les atouts de l’Europe dans les applications pour l’observation de la Terre et la navigation. Son objectif est d’améliorer les efforts des entreprises de services financiers en matière de publication d’information et de durabilité grâce à des solutions satellitaires innovantes. À titre d’exemple, les satellites peuvent collecter à intervalles réguliers des données sur l’environnement et le climat. Cette couverture aide les entreprises à suivre les résultats de leurs sites ainsi qu’à prévoir et gérer les risques, tout en facilitant les comparaisons entre différentes implantations et activités.

Dans le cadre de cette collaboration, le programme pilote de recherche-développement explorera tout le potentiel de l’utilisation de l’imagerie satellitaire et d’autres données spatiales pour le suivi des projets et l’évaluation des incidences. Des projets pilotes concrets seront mis en œuvre à ce titre. Cela donnera lieu au lancement d’un appel à projets destiné aux acteurs du secteur. L’initiative, signée ce jour à Luxembourg, vise à renforcer l’intégration de données satellitaires dans les pratiques financières et bénéficiera in fine à des secteurs tels que la banque d’investissement et l’assurance.

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « L’espace ne se limite plus à l’exploration, il s’agit de plus en plus de se montrer innovant pour apporter des solutions concrètes. Notre partenariat avec la Luxembourg Space Agency nous permet d’utiliser la puissance des données satellitaires pour améliorer le suivi financier et stimuler le développement durable. Ensemble, nous explorerons et redéfinirons la manière dont les applications spatiales peuvent renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe et aider le secteur financier à bâtir une économie plus résiliente et tournée vers l’avenir. »

Grâce à cette collaboration, la BEI intensifiera les efforts qu’elle déploie actuellement pour renforcer la compétitivité du secteur spatial européen. L’accent est mis tout particulièrement sur la place croissante du Luxembourg dans le secteur spatial commercial. La LSA joue un rôle déterminant dans la promotion du secteur spatial au Luxembourg : elle soutient les entreprises nouvelles et existantes, le développement des compétences et l’accès aux solutions financières. Une collaboration étroite avec des institutions financières, telles que la BEI, pourrait accélérer le développement de solutions relevant de l’initiative Space for finance et faciliter leur adoption par le marché.

Lex Delles, ministre luxembourgeois de l’économie, des PME et de l’énergie : « Le secteur spatial stimule l’innovation et la croissance économique au Luxembourg et dans toute l’Europe. Il joue également un rôle déterminant pour notre sécurité dans un monde en mutation rapide. La collaboration nouée avec la Banque européenne d’investissement illustre notre engagement à mettre les technologies spatiales au service de la société et du secteur financier. Ce partenariat témoigne de notre volonté de soutenir l’innovation. Dans ce cadre, nous nous assurons que les activités spatiales en Europe sont durables, sûres et compétitives au bénéfice de tous et toutes. »

Cette collaboration souligne, par ailleurs, l’importance d’établir des normes et des protocoles de sécurité pour les données spatiales dans le domaine financier. Les deux parties reconnaissent l’importance de préserver l’autonomie stratégique de l’Europe en matière de transactions financières dans le cadre des initiatives visant à renforcer l’utilisation de l’espace au service des technologies financières.

Le partenariat facilitera le développement de nouveaux services basés sur les données satellitaires. Ensemble, la BEI et la LSA entendent mettre en place de nouvelles procédures relatives à l’utilisation des technologies spatiales pour stimuler la croissance et permettre à l’Europe de conserver sa primauté dans le développement d’applications spatiales pour le secteur financier.

Informations générales

À propos de la Luxembourg Space Agency

L’agence spatiale luxembourgeoise (Luxembourg Space Agency – LSA) a été créée en 2018 par le ministère de l’économie dans le but de développer le secteur spatial national et elle est placée sous sa tutelle. Elle soutient les entreprises nouvelles et existantes, le développement des compétences, l’accès au financement et la recherche universitaire. Elle met en œuvre la stratégie nationale de développement économique de l’espace, gère les programmes nationaux de recherche spatiale et dirige l’initiative SpaceResources.lu. Elle représente en outre le Luxembourg au sein de l’Agence spatiale européenne, ainsi que dans les programmes spatiaux de l’Union européenne et des Nations unies.

À propos du Groupe BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, elle appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution du siège du Groupe BEI.