Le Groupe BEI aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale : renforcer les partenariats mutuellement bénéfiques et la sécurité collective

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, conduira une délégation du Groupe BEI à la rencontre des partenaires mondiaux et d’autres banques multilatérales de développement à Washington

Au cœur du programme du Groupe BEI : stimuler les investissements stratégiques visant à renforcer la paix, la prospérité et les partenariats

Seront annoncés de nouveaux investissements en faveur de la sécurité énergétique, de l’action climatique et de l’accélération du soutien à l’Ukraine, ainsi que le renforcement de la coopération avec d’autres banques multilatérales de développement

Une délégation du Groupe BEI menée par la présidente Nadia Calviño participera aux réunions de printemps 2025 du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale, qui se tiennent cette semaine à Washington. Les vice-présidents Ambroise Fayolle et Thomas Östros se joindront à la présidente du Groupe BEI pour rencontrer des partenaires clés du développement et de la finance à l’échelle mondiale.

Les discussions porteront sur l’établissement de partenariats solides et l’approfondissement de la coopération au sein de la famille des banques multilatérales de développement.

En marge des réunions de printemps, le Groupe BEI devrait signer des accords avec des partenaires tels que la BERD et le Groupe de la Banque mondiale en vue de soutenir le développement durable dans le monde.

Le Groupe BEI annoncera également de nouveaux investissements avec des partenaires du secteur privé au bénéfice de l’innovation climatique dans les pays en développement, ainsi que des financements en faveur de la sécurité énergétique.

En amont des réunions de printemps, Nadia Calviño, présidente de la BEI, a déclaré :

« En ces temps d’instabilité extrême, nous avons trois priorités en tête : la paix, la prospérité et les partenariats. Cela signifie soutenir le système multilatéral, coopérer à l’échelle internationale et nouer des partenariats solides dans le monde entier, fondés sur le respect réciproque et aboutissant à des résultats mutuellement bénéfiques. »

« Nos rencontres à Washington arrivent à point nommé et je me réjouis de l’occasion qui m’est donnée de dresser le bilan avec nos partenaires, de coordonner nos actions et d’œuvrer ensemble à un monde plus pacifique, plus prospère et plus durable. »

La présidente de la BEI participera également aux sessions plénières du Comité monétaire et financier international et se joindra aux autres dirigeants des banques multilatérales de développement du monde entier pour discuter des moyens d’augmenter l’impact collectif de leurs financements à l’échelle internationale.

En outre, elle participera à la septième table ronde ministérielle sur le soutien à l’Ukraine, dans les locaux de la Banque mondiale, et informera les partenaires de la contribution du Groupe BEI.

Dans le cadre de la réponse de l’UE, la BEI a décaissé 2,2 milliards d’euros depuis l’invasion russe et a récemment conclu un accord avec la Commission européenne qui garantit 2 milliards d’euros de financements supplémentaires au titre de la facilité pour l’Ukraine mise en place par l’UE. Au début de ce mois, la BEI a signé trois nouveaux accords visant à fournir au pays 300 millions d’euros pour le rétablissement et la réparation des services essentiels et les infrastructures municipales.

En savoir plus sur la participation du Groupe BEI aux réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du FMI : https://www.eib.org/fr/events/eib-at-spring-meetings

La présidente Calviño et la délégation de la BEI participeront également à une série d’événements et de discussions stratégiques, notamment :

L’heure de l’Europe : bâtir des ponts pour une prospérité partagée.

La présidente Calviño en conversation avec Cecilia Malmström

Date : le 22 avril à 15 heures

Lieu : Peterson Institute for International Economics

Suivre en ligne – https://www.piie.com/events/2025/europes-moment-building-bridges-shared-prosperity

Reconstruire l’Ukraine – La voie à suivre.

Avec Nadia Calviño, présidente de la BEI, Odile Renaud-Basso, présidente de la BERD, et Sergii Marchenko, ministre ukrainien des finances

Date : le 23 avril à 9 heures

Lieu : Council on Foreign Relations

Suivre en ligne – https://www.cfr.org

Une Europe forte dans un monde en mutation.

Conférence et séance de questions-réponses avec des étudiants

Date : le 23 avril à 10 h 45

Lieu : Georgetown UniversityEvents – https://global.georgetown.edu/events

