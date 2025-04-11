Le Groupe BEI approuve de nouveaux financements en faveur de la sécurité de l’Europe, des transports, de l’énergie, de l’eau et des « deep tech », ainsi qu’un soutien aux entreprises ukrainiennes

EIB

Le Conseil d’administration de la BEI donne son accord à 3,6 milliards d’euros de financements pour les transports propres, l’énergie et l’innovation, ainsi que pour la modernisation des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement en Afrique.

Le Conseil d’administration de la BEI donne également son aval à un soutien plus large au secteur automobile européen, qui a bénéficié de plus de 11 milliards d’euros de financements de la Banque au cours des cinq dernières années.

Le Conseil d’administration du FEI approuve une participation dans un fonds de capital-risque axé sur les « deep tech » et un soutien aux entreprises touchées par la guerre en Ukraine.

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) et celui du Fonds européen d’investissement (FEI) ont approuvé, lors de leurs réunions respectives cette semaine, de nouveaux financements pour soutenir la prospérité et la résilience économiques, stimuler l’innovation et l’autonomie stratégique de l’UE dans les nouvelles technologies et approfondir les partenariats à l’échelle mondiale.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Le Groupe BEI s’emploie à répondre aux priorités de l’Europe dans le contexte international instable que nous connaissons, en finançant des projets qui stimulent la sécurité, l’innovation technologique et les infrastructures critiques et en approfondissant nos partenariats dans le monde entier. Nous avons également réaffirmé notre engagement à soutenir les champions européens de l’industrie automobile, secteur qui constitue le deuxième domaine d’intervention du Groupe BEI après l’énergie, avec plus de 11,5 milliards d’euros engagés au cours des cinq dernières années. »

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé un total de 3,6 milliards d’euros pour de nouveaux projets ayant trait aux infrastructures hydriques et énergétiques, au logement et aux transports propres.

Le Conseil d’administration du FEI a donné son aval à des opérations pour un montant total de 2,2 milliards d’euros, dont quatre relèvent du mécanisme de garantie EU4Business visant à faciliter l’accès au financement des entreprises touchées par la guerre en Ukraine.

Soutien au secteur automobile

Le Conseil d’administration de la BEI a examiné les moyens de renforcer encore le soutien à l’industrie automobile européenne, en mettant l’accent sur l’innovation et l’investissement dans les technologies futures. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a mis à la disposition du secteur plus de 11,5 milliards d’euros. Les financements sont allés à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et aux infrastructures clés, de la fabrication de batteries et de composants aux stations de recharge pour véhicules électriques.

Transports, énergie, eau et logement

Parmi les financements approuvés par la BEI figure un montant de plus de 1 milliard d’euros pour les transports à faibles émissions en Europe du Nord, la mobilité urbaine en Allemagne, la résilience climatique en Pologne et la modernisation d’un tronçon de 350 kilomètres du principal axe de transport au Malawi.

Le feu vert a également été donné à un montant total de 1,4 milliard d’euros pour des investissements à grande échelle dans les domaines de l’énergie et de l’eau. Il s’agit notamment de soutenir les travaux de recherche-développement sur des pompes à chaleur en Pologne et en Belgique, l’amélioration des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement en Lettonie et en Guinée ainsi que l’extension du réseau de distribution d’électricité au Brésil.

Enfin, le Conseil d’administration a donné son aval à un financement pour la construction de plus de 700 logements abordables en Tchéquie.

De nouveaux financements de la BEI d’un montant de 1,1 milliard d’euros ont été approuvés ce jour en faveur de l’investissement des entreprises. Citons notamment des programmes de financement destinés aux petites entreprises en Espagne et en Grèce, ainsi que des prêts d’amorçage-investissement en faveur de logiciels 3D, de la santé numérique et de la résistance de l’agriculture aux maladies et à la sécheresse.

Soutien en capital-risque pour les « deep tech » et la cybersécurité

Dans ce segment, parmi les investissements en fonds propres du FEI qui ont reçu le feu vert figurent une participation dans un fonds paneuropéen ciblant le développement de technologies de rupture (ou « deep tech »), y compris la cybersécurité, sur les ressources de l’initiative Champions technologiques européens, ainsi qu’une participation dans un fonds appuyant les entreprises de technologie en phase de démarrage sur les marchés européens émergents du capital-risque.

Le Conseil d’administration du FEI a également approuvé deux nouveaux mandats, qui ont vocation l’un à promouvoir le marché polonais du capital-risque, l’autre à soutenir le transfert de technologies aux entreprises en phase de démarrage et les investissements dans les technologies de rupture en Espagne.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

