Lettonie : modernisation du réseau d’approvisionnement en eau de Riga grâce à un prêt de la BEI de 70 millions d’euros à la compagnie des eaux Rīgas ūdens

EIB

La BEI prête 70 millions d’euros à l’entreprise municipale SIA Rīgas ūdens pour améliorer et étendre le réseau d’approvisionnement en eau de la capitale lettonne.

Ce projet vise à réduire les pertes en eau potable et à renforcer la protection de l’environnement.

Cette nouvelle opération de financement coïncide avec l’ouverture du premier bureau du Groupe BEI en Lettonie.

Riga, la capitale lettonne, va moderniser et étendre son réseau d’approvisionnement en eau grâce à un prêt de la Banque européenne d’investissement (BEI) de 70 millions d’euros à la compagnie municipale des eaux SIA Rīgas ūdens. Cette entreprise, qui dessert plus de 600 000 habitants, entend utiliser le prêt de la BEI pour remettre en état ou moderniser près de 60 km de conduites d’approvisionnement et installer 27 km de nouvelles conduites, afin de diminuer les déperditions d’eau potable sur le réseau et de réduire les risques de pollution.

Rīgas ūdens, le plus grand fournisseur letton de services d’eau potable et d’assainissement, prévoit également de renforcer la capacité du réseau à évacuer les eaux pluviales et d’accroître le recours aux énergies renouvelables dans une station d’épuration des eaux usées. Le financement de la BEI couvre 41 % des coûts du projet, qui devrait être achevé d’ici à 2028.

Thomas Östros, vice-président de la BEI, à l’occasion de la signature de l’accord de financement à Riga : « Cet investissement souligne notre engagement en faveur de la protection de l’environnement et de l’action pour le climat en Lettonie. Nous améliorons la qualité de vie de la population de Riga et contribuons à un avenir durable pour le pays.

Ce nouveau financement fait suite à un accord conclu en 2022, dans le cadre duquel la BEI a prêté 60 millions d’euros à Rīgas ūdens pour la mise en place d’infrastructures hydrauliques.

Vilnis Ķirsis, maire de Riga : « Riga accomplit des progrès remarquables dans l’amélioration de ses infrastructures, en investissant massivement dans son réseau d’approvisionnement en eau. Grâce au prêt de 70 millions d’euros de la BEI, la ville va faire un grand pas en avant. Cet investissement souligne l’engagement de la ville à moderniser les services essentiels fournis à sa population et à assurer une gestion durable de l’eau. La modernisation du système d’approvisionnement en eau d’une ville peut aider à réduire les pertes sur le réseau, à améliorer la qualité de l’eau et à accroître l’efficacité, autant d’éléments essentiels à mesure que les populations urbaines se développent et que les défis climatiques augmentent. Elle est également susceptible de créer des emplois et d’améliorer, d’une manière générale, les perspectives économiques de la ville. »

Ce dernier financement en date coïncide avec l’ouverture du premier bureau du Groupe BEI en Lettonie. Le nouveau bureau, installé à Riga, permettra d’accélérer les investissements stratégiques dans l’action pour le climat, la transition numérique, le logement, la sécurité et la défense, et de renforcer encore la coopération avec les partenaires lettons, y compris les petites et moyennes entreprises (PME).

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte à l’échelle mondiale.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Depuis le début de ses opérations en Lettonie en 1994, le Groupe BEI a investi plus de 4 milliards d’euros dans le pays, dont plus de 3,5 milliards d’euros provenant de la BEI et plus de 560 millions d’euros du FEI. L’an dernier, les financements du Groupe BEI en Lettonie représentaient au total 82 millions d’euros.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.

Rīgas ūdens

SIA « Rīgas ūdens » est la plus grande compagnie des eaux de Lettonie. Elle fournit des services d’approvisionnement en eau et de collecte et de traitement des eaux usées à Riga et dans son agglomération. « Rīgas ūdens » est une société de capitaux détenue à 100 % par la municipalité de Riga.