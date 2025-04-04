EIB

Le projet a vocation à capter des quantités de CO 2 supérieures au total des émissions annuelles du trafic routier de Stockholm.

Il s’agit de la première opération de financement de la BEI dans le domaine du captage du carbone, qui s’inscrit dans le cadre de sa stratégie en matière d’action pour le climat.

L’investissement contribue à la réalisation de l’objectif de neutralité carbone que s’est fixé la Suède à l’horizon 2045.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 260 millions d’euros à Stockholm Exergi pour la construction, en Suède, de la première grande centrale de bioénergie avec captage et stockage de dioxyde de carbone (BECSC, aussi connue sous son abréviation anglaise BECCS).

Le projet Beccs Stockholm, dont la construction va commencer sur le site de Värtaverket, devrait être pleinement opérationnel en 2028 et capter jusqu’à 800 000 tonnes de dioxyde de carbone par an. La quantité de dioxyde de carbone captée est supérieure au total des émissions annuelles du trafic routier de Stockholm. La technologie BECSC repose sur la séparation, la liquéfaction et le stockage permanent du dioxyde de carbone biogénique issu de la combustion de biocarburants, ce qui générera des émissions dites négatives.

Une fois capté, le dioxyde de carbone sera stocké provisoirement avant d’être expédié en Norvège où il sera stocké de manière permanente dans l’assise rocheuse de la mer du Nord. Cette opération est réalisée en collaboration avec Northern Lights, une entreprise commune créée par Equinor, Shell et TotalEnergies.

Il s’agit du premier projet de captage et stockage du carbone (CSC) financé par la BEI. Il contribuera de manière notable à soutenir la réalisation des objectifs climatiques mondiaux et à faire de la génération d’émissions négatives une nouvelle filière mondiale. Il existe actuellement un consensus sur le fait que le réchauffement planétaire ne peut être limité à 1,5 degré Celsius ou en deçà de 2 degrés Celsius sans le recours à des procédés générant des émissions négatives. La technologie contribue également à améliorer la qualité de l’air en milieu urbain et renforce la position de cheffe de file de l’Europe dans la transition climatique.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Grâce à cette initiative, la Suède montre qu’il est possible d’allier primauté technologique et avantages concrets pour le climat. En soutenant l’installation Beccs Stockholm, nous franchissons une étape importante pour permettre de générer des émissions négatives en Europe et dans le monde. Ce soutien illustre la manière dont la mission de la BEI en matière de climat est mise en œuvre dans la pratique. »

Stockholm Exergi a également signé d’importants contrats pour la future mise en œuvre d’émissions négatives sur le marché volontaire du carbone, dont un engagement record de Microsoft – à ce jour, le plus grand accord au monde de ce type.

Anders Egelrud, directeur général de Stockholm Exergi : « Nous entretenons un dialogue de confiance très constructif avec la BEI et je me réjouis à la perspective de poursuivre notre coopération. Son soutien rend possible la construction de l’une des plus grandes installations au monde pour le captage et le stockage permanent du dioxyde de carbone biogénique. Ensemble, nous jetons les bases d’une industrie nordique nouvelle, verte et compétitive, qui jouera un rôle crucial dans la réalisation des objectifs climatiques à long terme. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

La bioénergie avec captage et stockage de dioxyde de carbone et Beccs Stockholm

La bioénergie avec captage et stockage de dioxyde de carbone est une technologie qui capte le dioxyde de carbone d’origine biologique avant qu’il n’atteigne l’atmosphère et le stocke de manière permanente dans l’assise rocheuse. Le procédé génère des émissions négatives parce que le dioxyde de carbone est ainsi séparé du cycle biogénique. Les émissions négatives permanentes sont un outil permettant de compenser les émissions qu’il est très difficile, voire impossible, d’éviter. C’est une pièce nécessaire du puzzle pour concrétiser les objectifs climatiques et la neutralité carbone.

L’installation de Stockholm Exergi, Beccs Stockholm, sera intégrée à la zone portuaire dédiée à l’énergie de Värtan. La centrale de Värtaverket produit déjà de la chaleur et de l’électricité durables à partir de résidus de foresterie et de scierie, tels que les copeaux de bois, les branches et les cimes. Lui adjoindre maintenant une installation de captage et de stockage du dioxyde de carbone biogénique sera encore plus bénéfique pour le climat.

Beccs Stockholm doit sa réalisation à la combinaison du soutien du Fonds de l’UE pour l’innovation, d’aides d’État et d’achats privés de certificats d’émissions négatives par des entreprises ayant des ambitions climatiques élevées.

Stockholm Exergi

Stockholm Exergi est le fournisseur d’énergie de la Ville de Stockholm. Grâce à des solutions économes en ressources, elle assure un accès croissant aux services de chauffage, d’électricité, de refroidissement et de gestion des déchets dans la région. Elle approvisionne en chaleur plus de 800 000 habitants et habitantes, et son réseau de chauffage urbain d’une longueur de 3 000 km constitue le socle des avantages qu’elle crée avec ses clients et partenaires au bénéfice de la société. Par l’intermédiaire de Beccs Stockholm, l’entreprise œuvre pour que les émissions négatives deviennent une réalité. L’entreprise est détenue par la Ville de Stockholm et Ankhiale, un consortium de fonds de pension européens de premier plan (APG, PGGM, Alecta, Keva et AXA IM Alts). Elle emploie plus de 800 personnes qui travaillent chaque jour à réduire l’empreinte climatique de la population de Stockholm.