Espagne : le Groupe BEI et BBVA mettent 185 millions d’euros à l’appui de projets de logements durables portés par des PME et des ETI

Le Groupe BEI participe à une titrisation d’actifs de BBVA par l’intermédiaire d’un investissement de plus de 90 millions d’euros.

L’investissement de la BEI permettra à BBVA de mobiliser environ 185 millions d’euros pour financer des projets de construction de logements durables en Espagne.

L’opération bénéficie du soutien d’InvestEU, programme de l’UE ayant pour objet de mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements à l’horizon 2027.

Le Groupe BEI, qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé avec BBVA une nouvelle opération de titrisation synthétique d’un montant de 93 millions d’euros pour des projets 100 % verts. Cet investissement permettra à BBVA de mobiliser environ 185 millions d’euros pour financer des projets de construction de bâtiments résidentiels à émissions quasi nulles portés par des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) dans le secteur immobilier espagnol.

Garantie par InvestEU, programme européen visant à mobiliser des investissements publics et privés, l’opération facilite l’accès des PME et des ETI promouvant des logements durables à des financements à des conditions favorables qui n’auraient sinon pas été disponibles pour des investissements de ce type.

Les projets financés par cette opération contribueront à améliorer l’efficacité énergétique, à réduire les émissions de CO 2 et à atténuer les changements climatiques. Une grande partie de ces projets devraient être réalisés dans des régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Cette opération est un nouvel exemple du rôle joué par le Groupe BEI pour favoriser la mise en œuvre d’instruments financiers comme les titrisations, qui permettent de débloquer des capitaux à l’appui de projets verts, de réduire les risques pour les établissements financiers qui les soutiennent et de contribuer à l’union des marchés des capitaux dans l’Union européenne.

L’accord conclu avec BBVA contribue à la réalisation des priorités stratégiques du Groupe BEI, à savoir l’action en faveur du climat, l’accès à des logements abordables et durables, la cohésion et l’union des marchés des capitaux de l’UE.

La titrisation porte sur un portefeuille de prêts aux PME de plus de 1,4 milliard d’euros, BBVA conservant les tranches de rang supérieur et inférieur et le Groupe BEI garantissant la tranche mezzanine de 93 millions d’euros. Sa structure a été conçue de façon à respecter les critères STS (titrisation simple, transparente et standardisée) ; elle présente une marge excédentaire synthétique et est assortie d’un remboursement au prorata (avec possibilité d’un passage à un remboursement séquentiel).

Informations générales

À propos du Groupe BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

En Espagne, en 2024, le Groupe BEI a signé 12,3 milliards d’euros de nouveaux financements pour plus de 100 projets à fort impact, contribuant ainsi à la double transition écologique et numérique du pays, à la croissance économique, à la compétitivité et à l’amélioration des services à la population.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.

À propos d’InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés à l’appui des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus souple. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires susceptibles d’investir dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE, d’un montant de 26,2 milliards euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutiendra les projets d’investissement des partenaires, augmentera leur capacité de prise de risques et sera en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

À propos de BBVA

Fondé en 1857, BBVA est un groupe financier international présent dans plus de 25 pays. L’entité bénéficie d’une solide position de leadership sur le marché espagnol. Plus grande institution financière du Mexique, elle possède des franchises de premier plan en Amérique du Sud et en Turquie.

BBVA contribue par son activité au progrès et au bien-être de toutes ses parties prenantes : ses actionnaires, sa clientèle, son personnel, ses fournisseurs et la société en général. En ce sens, BBVA accompagne les familles, les entrepreneurs, les entrepreneuses et les entreprises dans leurs projets d’avenir et les aide à tirer parti des possibilités offertes par l’innovation et la durabilité. BBVA offre également à ses clients une proposition de valeur unique, reposant sur la technologie et les données, qui les aide à améliorer leur santé financière au moyen d’informations personnalisées dans la prise de décision financière.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

