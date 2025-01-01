Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Nos priorités

Quelles sont les grandes priorités stratégiques de la BEI ?

La Banque européenne d’investissement a huit grandes priorités stratégiques.

Ces priorités visent à accélérer la transition écologique, à stimuler l’innovation technologique, à renforcer la sécurité et la défense et à soutenir la cohésion régionale et la mise en place d’infrastructures sociales. Notre engagement en faveur du développement international et de l’intégration des marchés des capitaux assure une forte présence mondiale de l’Europe. Nos priorités stimulent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans les différents États membres, dans l’ensemble de l’UE et partout ailleurs dans le monde.

Consultez notre feuille de route stratégique  
Les populations et les entreprises attendent de l’Europe qu’elle soutienne des investissements pour l’avenir, qui améliorent leur quotidien, renforcent leur sécurité et offrent de nouvelles possibilités. C’est précisément ce que la Feuille de route stratégique du Groupe BEI contribuera à concrétiser.
Nadia Calviño, présidente

Consolider notre rôle en tant que le banque du climat

L’action en faveur du climat est notre priorité absolue. Nous investissons dans les technologies de rupture qui mèneront à une économie à zéro émission nette. Et nous intensifions la production d’énergie solaire et éolienne pour rendre la transition écologique abordable. Plus de 50 % de nos financements soutiennent la transition écologique. Nous mobilisons des financements privés pour assurer une transition écologique qui profite aux populations, aux entreprises et aux investisseurs.

En savoir plus sur l’action de la BEI en faveur du climat  

Accélérer la transformation numérique et l’innovation technologique

Les technologies de pointe sont essentielles pour l’avenir de l’Europe. Nous soutenons la primauté technologique mondiale de l’Union européenne dans les domaines des technologies propres et de la santé. Nos investissements renforcent l’autonomie stratégique de l’Europe dans les technologies « zéro net », les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les sciences de la vie, les nouveaux matériaux et les matières premières critiques.

En savoir plus sur l’innovation  

Accroître les investissements dans la sécurité et la défense de l’Europe

L’Europe a besoin d’une industrie de sécurité et de défense forte. Le Groupe BEI investit dans la paix et la sécurité de l’Europe et soutient l’initiative stratégique pour la sécurité européenne.

En savoir plus sur la sécurité et la défense  

Une politique de cohésion moderne

La cohésion sociale et territoriale compte parmi les principes clés de l’Union européenne. Les talents sont répartis de manière égale dans l’ensemble de l’Europe, mais pas les possibilités. Nous soutenons les investissements dans les régions moins avancées de l’UE afin de réduire les écarts de prospérité. Nous faisons en sorte que la cohésion aille de pair avec le climat et la compétitivité pour mener à bien la transition écologique.

En savoir plus sur la cohésion  

Des financements innovants pour l’agriculture et la bioéconomie

Les agriculteurs sont confrontés aux défis posés par les changements climatiques mais aussi à un changement générationnel, étant donné que nombre d’entre eux sont âgés. Nos financements innovants pour l’agriculture et la bioéconomie comprennent des systèmes de réduction des risques à l’appui de ce domaine clé de l’économie européenne. Nous soutenons des projets innovants respectueux des traditions et générateurs de rentabilité.

En savoir plus sur l’agriculture et la bioéconomie  

Renforcer les infrastructures sociales européennes

Le logement abordable et durable, l’excellente éducation et les soins de santé de pointe sont le fondement de nos sociétés et de notre bien-être. Nous investissons dans des lieux de vie, d’apprentissage de nouvelles compétences et de prise en charge des malades et des personnes âgées. Ces infrastructures jettent les bases d’une croissance inclusive et durable dans toute l’Europe.

En savoir plus sur les infrastructures sociales  

Promouvoir les investissements à fort impact à l’extérieur de l’Union européenne

Nos investissements d’aujourd’hui façonnent le nouvel ordre mondial. Nous sommes déterminés à reconstruire l’Ukraine et à restaurer son économie. Nos financements visent à soutenir des projets dans le voisinage de l’UE et à mener à bien le processus d’élargissement de l’UE. Dans le monde entier, notre activité promeut l’initiative « Global Gateway » de l’UE, qui concrétise les ambitions en matière d’action climatique et les objectifs de développement durable des Nations unies.

En savoir plus sur BEI Monde  

Des instruments financiers pionniers pour l’union des marchés des capitaux

La Banque européenne d’investissement jette des ponts entre les marchés des capitaux et l’économie réelle. Nous faisons œuvre de pionniers en déployant des instruments financiers à l’échelle de l’Union européenne qui deviendront les éléments constitutifs d’une véritable union des marchés des capitaux de sorte à financer les licornes, les petites banques, les innovateurs et les champions technologiques européens.

En savoir plus sur l’union des marchés des capitaux  