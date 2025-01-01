Nos priorités

Les populations et les entreprises attendent de l’Europe qu’elle soutienne des investissements pour l’avenir, qui améliorent leur quotidien, renforcent leur sécurité et offrent de nouvelles possibilités. C’est précisément ce que la Feuille de route stratégique du Groupe BEI contribuera à concrétiser.
Quelles sont les grandes priorités stratégiques de la BEI ?
La Banque européenne d’investissement a huit grandes priorités stratégiques.
Renforcer les infrastructures sociales européennes
Le logement abordable et durable, l’excellente éducation et les soins de santé de pointe sont le fondement de nos sociétés et de notre bien-être. Nous investissons dans des lieux de vie, d’apprentissage de nouvelles compétences et de prise en charge des malades et des personnes âgées. Ces infrastructures jettent les bases d’une croissance inclusive et durable dans toute l’Europe.