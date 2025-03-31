Italie : la BEI et la Banca Popolare di Sondrio signent un accord pour soutenir les entreprises agricoles italiennes à hauteur de 300 millions d’euros

©Jan Kopriva/ Unsplash

La Banque européenne d’investissement souscrit une obligation garantie de 150 millions d’euros émise par la Banca Popolare di Sondrio, mobilisant ainsi plus de 300 millions d’euros en faveur des PME agricoles en Italie.

Un système de double intermédiation prévoyant l’intervention de quatre autres banques de petite et moyenne dimension appartenant au consortium Luigi Luzzatti garantira une large distribution des financements sur l’ensemble du territoire national.

Cette opération est la première signée par la BEI en Italie dans le cadre de l’enveloppe de 3 milliards d’euros mise en place en 2024 pour soutenir les PME agricoles.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banca Popolare di Sondrio ont signé un accord visant à mobiliser plus de 300 millions d’euros en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) des secteurs de l’agriculture et de la bioéconomie en Italie, pour des projets verts principalement. Il s’agit là de la première opération signée par la BEI en Italie dans le cadre de l’enveloppe de 3 milliards d’euros approuvée par la Banque l’année dernière pour soutenir les PME actives dans le secteur de l’agriculture.

« Nous nous réjouissons de signer avec la Banca Popolare di Sondrio le premier accord en Italie dans le cadre de l’enveloppe de 3 milliards d’euros de la BEI entièrement consacrée au soutien aux petites et moyennes entreprises agricoles, et tout particulièrement des jeunes agriculteurs et des entreprises dirigées par des femmes. L’objectif est de fournir des ressources concrètes pour soutenir la croissance, encourager l’innovation et accompagner le secteur vers un avenir agricole plus durable et résilient », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI.

« Nous nous félicitons de cette initiative qui vient consolider le partenariat entre la Banca Popolare di Sondrio et la BEI et contribue concrètement au soutien des secteurs de l’agriculture et de l’agro-industrie, fleurons du Made in Italy. Conformément au nouveau plan industriel Our Way Forward’ pour la période 2025-2027, nous confirmons l’attention portée au secteur primaire au moyen d’une offre de produits et des services dédiés à la filière agroalimentaire. Conscients de la valeur ajoutée que peut apporter la biodiversité du système bancaire, nous partageons ce projet avec d’autres banques qui ont la capacité d’améliorer la couverture dans la transmission des fonds fournis par la BEI, tant sur le plan géographique que dans l’accès aux exploitations agricoles de moindre dimension. Je remercie le consortium Luigi Luzzatti, promoteur de l’initiative, la Banca Popolare di Fondi, la Banca Popolare di Lajatico, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata et la Banca Popolare Pugliese, qui, dans le cadre d’une relation fondée sur une matrice identitaire commune, ont partagé avec nous les objectifs et les engagements. Nous serons ainsi en mesure d’offrir à nos clients de nouvelles possibilités de développement et de croissance, dont profitera l’ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire italienne », a déclaré Mario Alberto Pedranzini, directeur général de la Banca Popolare di Sondrio.

Concrètement, l’opération prévoit la souscription en intégralité, par la BEI, d’une nouvelle obligation garantie de 150 millions d’euros émise par la Banca Popolare di Sondrio. S’y ajoutera également un montant de 150 millions d’euros fourni par les cinq banques participant à l’initiative, ce qui portera les ressources dont pourront bénéficier les entreprises à un total de 300 millions d’euros. La souscription de l’obligation garantie permettra de financer des projets dans le secteur agricole, comme l’aménagement d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables agricoles, des investissements pour l’amélioration des sols notamment grâce à de nouvelles techniques de culture et à une moindre utilisation de l’eau pour l’irrigation, la construction et la modernisation d’étables pour un meilleur bien-être animal. Les PME pourront accéder à des financements assortis d’échéances adaptées au cycle économique des investissements et bénéficier de conditions financières plus favorables grâce à l’intervention de la BEI. L’opération stimulera également l’investissement privé, en générant de nouvelles possibilités d’emploi et en favorisant la croissance d’un écosystème de production plus durable et résilient.

L’initiative repose sur un système de double intermédiation faisant intervenir, outre la Banca Popolare di Sondrio, d’autres institutions financières appartenant au consortium de banques coopératives Luigi Luzzatti, dont la Banca Popolare di Fondi, la Banca Popolare di Lajatico, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata et la Banca Popolare Pugliese. Cette configuration assurera une large distribution des financements sur le territoire national. Au moins 30 % des ressources pourront être affectées à des projets mis en œuvre dans des régions relevant de programmes européens de convergence économique et sociale, notamment en Italie méridionale. En outre, 30 % des fonds seront consacrés à des projets qui contribuent à promouvoir l’action en faveur du climat, l’utilisation efficace des ressources en eau et la protection de la biodiversité.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En ce qui concerne l’Italie, le Groupe BEI a signé 99 opérations en 2024 pour un montant total de 10,98 milliards d’euros, ce qui a permis de mobiliser près de 37 milliards d’euros d’investissements dans l’économie réelle. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Banca Popolare di Sondrio

Fondée dans la région de la Valteline en 1871, la Banca Popolare di Sondrio est l’une des premières banques populaires italiennes à s’être inspirée du modèle des coopératives de Luigi Luzzatti. Au fil des ans, son activité s’est étendue à l’ensemble du territoire national et le groupe dispose aujourd’hui d’une structure qui compte plus de 3 700 salariés. La Banca Popolare di Sondrio, qui peut se prévaloir d’une longue histoire faite de croissance, de valeurs et de culture, est à la tête d’un groupe bancaire réunissant plus de 500 agences, plus de 950 000 clients et 137 000 sociétaires. Forte des solides principes fondateurs ayant présidé à son modèle d’activité équilibré et rentable, la banque opère avec détermination et présente une grande propension à innover, s’adaptant continuellement afin de mener efficacement ses activités, au bénéfice des clients et de toutes les parties prenantes.