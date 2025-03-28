Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, et Sara Aagesen, troisième vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre de la transition écologique et du défi démographique, visitent le chantier de la centrale hydroélectrique de Salto de Chira mené par Red Eléctrica, un projet clé pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité des Canaries

EIB

Beatriz Corredor, présidente de Redeia, Mariano Hernandez Zapata, ministre de la transition écologique et de l’énergie du gouvernement des Canaries, et Antonio Morales, président du Cabildo de Grande Canarie, ont accompagné Nadia Calviño et Sara Aagesen lors de la visite institutionnelle organisée aujourd’hui.

Nadia Calviño et Sara Aagesen ont toutes deux souligné l’avancement des travaux de ce projet qui bénéficie du financement de la BEI et du soutien du FEDER.

D’une importance stratégique pour l’île et à la pointe de la technologie dans le secteur européen de l’énergie, le projet de Salto de Chira comprend une centrale hydroélectrique réversible (pompage-turbinage) d’une puissance de 200 MW et une station de dessalement.

La centrale renforcera la fiabilité et la sécurité de l’approvisionnement en électricité, ce qui est essentiel pour des réseaux électriques isolés comme que ceux des îles, et contribuera à l’intégration des énergies renouvelables, avec un bénéfice direct pour la population et les entreprises.

Les travaux de la centrale hydroélectrique de Salto de Chira, construite par Red Eléctrica à la Grande Canarie, progressent à un rythme soutenu. Ce projet est financé par la Banque européenne d’investissement (BEI) et soutenu par le Fonds européen de développement régional (FEDER). En janvier dernier, il a atteint l’une de ses étapes les plus importantes, à savoir le raccordement des deux tunnels de travail, qui accueilleront également les infrastructures nécessaires pour relier le barrage de Soria à la station de dessalement qui fait partie du projet.

Cet accomplissement a été souligné lors de la visite institutionnelle du projet effectuée aujourd’hui par Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, Sara Aagesen, troisième vice-présidente et ministre de la transition écologique et du défi démographique, Beatriz Corredor, présidente de Redeia, Mariano Hernández Zapata, ministre canarien de la transition écologique et de l’énergie, Antonio Morales, président du Cabildo insulaire, ainsi que d’autres représentants des institutions. Lucas González Ojeda, directeur de la représentation de la Commission européenne en Espagne, a également participé à la visite.

Cette visite intervient quelques mois après l’accord conclu entre Red Eléctrica et la BEI pour le financement, à hauteur de 300 millions d’euros, de ce projet stratégique pour les Canaries et l’Europe, qui contribue à la réalisation des objectifs de transition écologique et de souveraineté énergétique des États membres de l’UE. Le projet concourt également aux priorités stratégiques du Groupe BEI que sont l’action en faveur du climat et la cohésion économique, sociale et territoriale en Europe. À l’occasion de cette visite, la BEI et Red Eléctrica ont annoncé la signature de la deuxième tranche de 150 millions d’euros de ce prêt.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Salto de Chira est un projet phare qui participe à renforcer la sécurité et l’indépendance énergétiques de la Grande Canarie et qui a des retombées positives sur la population, les entreprises et les communautés agricoles. Il est l’illustration que les investissements de la BEI touchent l’ensemble du territoire, contribuant à consolider la position de l’Espagne en tant que pays d’énergies renouvelables et à améliorer le quotidien de la population. »

Sara Aagesen, troisième vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre de la transition écologique et du défi démographique : « Il est palpitant de voir se concrétiser un projet aussi stratégique et unique, conçu dans le plus grand respect de l’environnement, ce qui lui permet de s’intégrer parfaitement à son milieu. C’est un excellent exemple qui montre qu’en ces temps complexes et turbulents, la réponse de l’Espagne reste claire et énergique : maintenir l’élan du programme environnemental et accélérer la transition énergétique. »

Beatriz Corredor, présidente de Redeia, a quant à elle tenu à « remercier le gouvernement espagnol et la Banque européenne d’investissement de leur visite et de leur soutien à un projet qui, grâce à l’innovation, ouvre la voie à la décarbonation et à la transformation des réseaux électriques isolés ». Elle a également souligné « l’engagement indéfectible de Red Eléctrica à l’égard des Canaries et de la transition écologique de l’archipel », assurant que « pour que cette transformation soit réelle, il faut qu’elle atteigne tous les recoins de l’Espagne et de l’Europe ».

Mariano Hernández Zapata, s’exprimant au nom du gouvernement des Canaries : « Notre archipel dispose de vastes ressources naturelles lui permettant de développer les énergies renouvelables, ce qui doit aller de pair avec le déploiement d’infrastructures de stockage comme celle-ci. Nous pourrons ainsi garantir la transition énergétique des îles pour atteindre 58 % de pénétration des énergies renouvelables d’ici à 2030. » Il a également souligné que « le stockage est une priorité non seulement à la Grande Canarie et à El Hierro, mais aussi dans toutes les îles où il est possible de le mettre en place, car il améliorera la flexibilité du réseau électrique et réduira le coût de l’énergie ».

De même, Antonio Morales, président du Cabildo de la Grande Canarie, a exprimé sa joie « de constater une fois de plus et de montrer à la société le bon avancement des travaux d’un projet qui se veut décisif pour permettre à la Grande Canarie de mener la transition énergétique dans l’archipel et de couvrir plus de la moitié des besoins en énergie de l’île avec des sources renouvelables ». « Salto de Chira s’accompagne également de la plus grande intervention sur l’environnement dans un espace public de l’archipel », a-t-il ajouté, faisant référence aux travaux de régénération en cours dans le ravin d’Arguineguín.

Salto de Chira, un projet stratégique pour les Canaries et l’Europe

Red Eléctrica construit la centrale hydroélectrique réversible (pompage-turbinage) de Salto de Chira afin d’améliorer le fonctionnement du réseau, de renforcer la sécurité de l’approvisionnement et d’accroître l’intégration des énergies renouvelables à la Grande Canarie.

Il s’agit d’un projet à la pointe de l’innovation, doté d’une technologie brevetée qui, grâce à un système de deux réservoirs d’eau situés à des altitudes différentes, permettra de stocker ou de produire de l’électricité à partir d’énergies renouvelables en fonction des besoins du réseau électrique.

Le projet prévoit également la construction d’une station de dessalement de l’eau de mer qui contribuera au stockage de l’eau et qui devrait, en outre, améliorer l’accès des communautés agricoles à l’eau d’irrigation.

Salto de Chira est le premier projet de stockage d’énergie à grande échelle dans les Canaries pour l’exploitation du réseau électrique. Outil essentiel au service du réseau, il apportera un soutien fondamental pour garantir la fiabilité et la sécurité de l’approvisionnement et donnera une forte impulsion à la transition écologique de l’île.

L’investissement est entièrement mis en œuvre dans les Canaries, une région ultrapériphérique qui relève de l’objectif de cohésion, et devrait donc avoir des retombées positives sur l’économie locale en stimulant la croissance et la création d’emplois locaux.

Progrès dans la mise en œuvre des infrastructures

La construction des infrastructures nécessaires à la mise en service de la centrale hydroélectrique est entrée dans sa troisième année ; les travaux de génie civil de la centrale et la mise en place des installations nécessaires à la production de la ressource hydrique progressent. La station de dessalement et la ligne aérienne à double circuit de 220 kV pour l’évacuation de l’énergie de la centrale vers la sous-station de 220 kV de Santa Águeda ont été achevées. Le promoteur prévoit également que, d’ici à la fin de l’année, tous les travaux d’acheminement de l’eau de la plage d’El Perchel vers la station de pompage qui alimentera le réservoir de Soria seront terminés.

À l’heure actuelle, les efforts se concentrent sur l’avancement de la partie souterraine du projet, qui représente plus de 90 % du projet total et comprend la cavité qui abritera la centrale hydroélectrique et les différents tunnels d’accès, ainsi que les travaux sur le circuit hydraulique et les prises d’eau des barrages de Soria et de Chira.

Le Groupe BEI et la sécurité énergétique en Espagne

En 2024, le Groupe BEI a financé des projets relatifs à la sécurité énergétique en Espagne à hauteur de plus de 5 milliards d’euros, un chiffre record qui place l’Espagne au premier rang des pays de l’UE bénéficiaires dans ce domaine. La BEI finance la transition et la sécurité énergétiques tout au long de la chaîne de valeur, depuis la production d’électricité à partir de sources renouvelables jusqu’aux réseaux de distribution et de transport et au stockage de l’électricité, en passant par l’efficacité énergétique, l’innovation dans les technologies propres et la fabrication de composants pour les énergies renouvelables.

Le projet de Salto de Chira contribue à la réalisation des objectifs de l’Union européenne en matière de décarbonation et aux priorités stratégiques du Groupe BEI que sont l’action en faveur du climat et la cohésion économique, sociale et territoriale. Il s’inscrit également dans le cadre du programme d’action de la BEI destiné à soutenir le plan REPowerEU, qui vise à garantir la sécurité énergétique et à réduire la dépendance de l’Union européenne à l’égard des importations de combustibles fossiles.

