Roumanie : le pôle industriel roumain de Ploiești bénéficiera du soutien consultatif de la BEI pour des projets de transport verts

Les services de conseil de la BEI prêteront leur concours à la municipalité de Ploiești pour la gestion de projets de modernisation des transports.

Les services de conseil de la BEI soutiendront des territoires en transition juste dans leur trajectoire vers la neutralité climatique.

Ploiești prévoit de moderniser des infrastructures de transport urbain existantes.

La Banque européenne d’investissement (BEI) dispensera des conseils à la municipalité roumaine de Ploiești pour des projets de transport verts, dans le cadre des efforts déployés à l’échelle européenne pour rendre la vie urbaine plus saine pour les personnes et l’environnement. Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI, et Mihai Poliţeanu, maire de Ploiești, ont signé un accord portant sur un soutien consultatif ce jour dans la ville, qui est un centre industriel majeur situé à 56 kilomètres au nord de Bucarest.

La municipalité de Ploiești, qui administre une population de plus de 266 000 habitants, cherche à moderniser les infrastructures de transport locales afin d’accompagner le rythme de la croissance économique dans la région et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

En vertu de l’accord conclu avec la ville, les services de conseil de la BEI déploieront leurs propres experts ainsi que des consultants externes pour fournir des orientations en matière de gestion financière et de gestion de projets dans le secteur des transports. Une aide à la préparation de la demande de subvention au titre de la facilité de prêt au secteur public (troisième pilier du mécanisme pour une transition juste) est également possible. Ce soutien est apporté via la plateforme de conseil InvestEU. Un appui supplémentaire pourrait être disponible à un stade ultérieur.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « Nous sommes très heureux de soutenir Ploiești dans cette transition vers la neutralité climatique. Ce partenariat souligne notre engagement en faveur de l’action pour le climat et du développement urbain durable. »

Neuvième ville de Roumanie par la taille et chef-lieu du județ de Prahova, Ploiești est depuis longtemps un centre pour l’industrie pétrolière qui fait office de pôle pour le raffinage du pétrole et la pétrochimie. Sa proximité avec d’autres centres industriels ainsi qu’avec des destinations touristiques accroît l’intérêt qu’elle présente pour une future intégration sur un corridor économique et de transport majeur.

Mihai Poliţeanu, maire de Ploiești : « Notre partenariat avec la BEI est important, car il favorise le développement de notre ville. Nous envisageons des investissements qui correspondent parfaitement aux objectifs sociaux et environnementaux de l’UE, contribuent à réduire les émissions de carbone et renforcent l’engagement de la Roumanie en faveur d’un aménagement urbain durable.

La BEI fournit une expertise technique et financière pour soutenir la mise en place de projets durables et bancables dans divers secteurs. En Roumanie, les services de conseil de la Banque aident les autorités et les entreprises à préparer des investissements dans les infrastructures, à améliorer la planification des projets et à faciliter l’accès au financement grâce à des services sur mesure et au renforcement des capacités.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.

À propos de la plateforme de conseil InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise et une croissance durables. Il contribue à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. La garantie budgétaire appuie les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires. La plateforme de conseil InvestEU est le point d’entrée unique pour les promoteurs de projets et les intermédiaires qui ont besoin d’un soutien consultatif et d’une assistance technique en lien avec les fonds d’investissement de l’UE gérés de manière centralisée. Gérée par la Commission européenne et financée par le budget de l’UE, la plateforme de conseil InvestEU met en relation les promoteurs de projets et les intermédiaires avec des conseillers partenaires, qui, ensuite, collaborent directement pour aider les projets à atteindre le stade du financement. Elle complète le Fonds InvestEU en aidant à l’identification, à la préparation et à la mise au point de projets d’investissement dans toute l’Union européenne. Avec le portail InvestEU (outil de mise en relation en ligne de l’UE), nous avons pour objectif de renforcer les conditions de l’investissement et de l’activité économique en Europe.

En Roumanie, les services de conseil de la BEI soutiennent des clients publics et privés dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets. Ils fournissent des conseils financiers et techniques ainsi qu’un soutien au développement de marchés et au renforcement des capacités dans un large éventail de secteurs et conformément aux huit priorités stratégiques du Groupe BEI.