La Roumanie va accroître sa production d’énergie propre grâce à un prêt de 30 millions d’euros de la BEI en faveur d’un nouveau parc éolien de grande dimension

CIP

La BEI accorde 30 millions d’euros à un parc éolien terrestre situé dans l’est de la Roumanie, à proximité de la mer Noire.

Ce soutien cofinance le projet « Pestera II » aux côtés de fonds gérés par Copenhagen Infrastructure Partners.

Le site, à proximité de la ville de Constanta, devrait avoir une puissance installée totale de 400 mégawatts.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 30 millions d’euros à un projet d’énergie éolienne de grande dimension en Roumanie, afin d’accélérer la transition écologique et l’indépendance énergétique du pays. Le concours de la BEI servira à cofinancer un deuxième parc éolien terrestre à Pestera, un village situé près de la ville de Constanta, sur la côte roumaine de la mer Noire.

Le soutien de la BEI à « Pestera II » est un co-investissement avec des fonds gérés par Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), une société d’investissement basée au Danemark qui se concentre sur la mise en place et la construction de projets d’énergie renouvelable dans le monde entier. L’investissement total dans ce projet devrait dépasser 500 millions d’euros.

Pestera II, l’un des plus grands projets éoliens terrestres de Roumanie, devrait avoir une puissance installée d’environ 400 mégawatts (MW) au maximum, ce qui suffit à alimenter plus de 1,4 million de foyers roumains pendant une année entière. La construction devrait commencer dans le courant de l’année et, une fois achevée, elle contribuera aux efforts déployés par l’Union européenne pour parvenir à la neutralité climatique d’ici au milieu du siècle.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « Nous sommes fiers de soutenir la transition de la Roumanie vers une énergie propre grâce à notre investissement de 30 millions d’euros dans le projet éolien terrestre Pestera II. Cette initiative phare renforce non seulement les capacités de la Roumanie en matière d’énergies renouvelables, mais contribue également à la réalisation des objectifs ambitieux de l’UE en matière de climat et de durabilité. Je félicite Copenhagen Infrastructure Partners pour le rôle moteur qu’il a joué dans l’avancement de ce projet d’énergie renouvelable, qui renforce la sécurité énergétique, favorise une croissance économique durable et accélère la transition écologique. Ensemble, nous réaffirmons notre engagement indéfectible en faveur d’une Europe plus durable, plus résiliente et plus neutre pour le climat. »

Ce co-investissement reflète l’engagement de la BEI à financer l’action climatique et la croissance économique durable dans toute l’Europe.

Radu Gruescu, associé chez CIP : « Pestera II devrait fournir une électricité abordable et à long terme qui renforcera l’indépendance énergétique de la Roumanie et soutiendra les objectifs de décarbonation du pays. En outre, nous voulons étendre la participation de CIP à la transition énergétique de la Roumanie au moyen d’investissements supplémentaires. »

CIP est le plus grand gestionnaire de fonds au monde dédié aux investissements dans les énergies renouvelables, avec un savoir-faire dans l’éolien marin et terrestre, le solaire photovoltaïque, la biomasse et d’autres formes d’énergie durable. CIP a levé environ 32 milliards d’euros auprès de plus de 160 investisseurs institutionnels et gère un portefeuille de projets transformateurs dans les énergies propres dans le monde entier.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Copenhagen Infrastructure Partners.

Fondé en 2012, Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) est aujourd’hui le plus grand gestionnaire de fonds au monde dans le domaine des nouveaux investissements dans les énergies renouvelables et un chef de file mondial de l’éolien marin. Les fonds gérés par CIP se concentrent sur les investissements dans l’éolien marin et terrestre, le solaire photovoltaïque, la biomasse et la production d’énergie à partir de déchets, le transport et la distribution d’électricité, la capacité de réserve, le stockage, la bioénergie avancée et la conversion de l’électricité en un autre vecteur énergétique.

CIP gère 13 fonds et a levé à ce jour environ 32 milliards d’euros pour des investissements dans l’énergie et les infrastructures auxiliaires auprès de plus de 180 investisseurs institutionnels internationaux. CIP compte environ 500 employés et 14 bureaux dans le monde.