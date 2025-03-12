Viêt Nam : la BEI et la Banque d’État du Viêt Nam ouvrent la voie à une coopération en matière de finance verte pour soutenir une transition énergétique juste

EIB

Lors d’une visite à Hanoi, Nicola Beer, vice-présidente de la BEI, et Nguyen Ngoc Canh, vice-gouverneur de la Banque d’État du Viêt Nam, ont convenu de faire progresser la coopération dans le domaine de la finance verte.

Le partenariat pourra s’appuyer sur le programme d’assistance technique Greening Financial Systems (GFS) de la BEI consacré à l’écologisation des systèmes financiers pour renforcer le secteur financier vietnamien en ce qui concerne les investissements en faveur du climat.

Cette collaboration soutient le partenariat pour une transition énergétique juste du Viêt Nam et est conforme aux priorités de la stratégie « Global Gateway » de l’Union européenne en matière de finance durable et d’action pour le climat.

La Banque européenne d’investissement (BEI), le bras financier de l’Union européenne, et la Banque d’État du Viêt Nam se sont engagées à approfondir leur coopération en matière de finance durable par la mise en place d’une assistance technique dans le cadre du programme Greening Financial Systems (GFS) de la BEI consacré à l’écologisation des systèmes financiers. La Banque d’État du Viêt Nam devrait bénéficier d’un soutien pour renforcer la gestion des risques climatiques, développer la finance verte, attirer des investissements, adopter les meilleures pratiques mondiales et élaborer des politiques de finance durable.

Financé par le ministère allemand des affaires économiques et de l’action pour le climat, le programme GFS vise à aider les banques centrales et les institutions financières à intégrer le risque climatique dans les cadres réglementaires et à promouvoir l’engagement du secteur privé dans la finance durable.

Grâce à ce partenariat, la Banque d’État du Viêt Nam sera en mesure de renforcer la capacité du secteur financier vietnamien à soutenir les investissements en faveur du climat, conformément au partenariat pour une transition énergétique juste du pays.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI : « Ce partenariat avec la Banque d’État du Viêt Nam contribuera à mobiliser des financements verts, à doter le secteur financier vietnamien des outils nécessaires pour intégrer les risques climatiques et à accélérer le financement des énergies renouvelables, des transports propres et des infrastructures résilientes. En renforçant la finance verte, la BEI aide le Viêt Nam à attirer des investissements, à ouvrir des perspectives économiques et à bâtir une économie à l’épreuve du temps qui profite à la fois à la population et aux entreprises. »

Julien Guerrier, ambassadeur de l’UE au Viêt Nam : « Il est très encourageant de voir que la Banque européenne d’investissement et la Banque d’État du Viêt Nam sont prêtes à unir leurs forces pour renforcer les normes en matière de gestion des risques climatiques et de financements verts au Viêt Nam. Cela devrait permettre aux banques publiques et aux banques commerciales d’accélérer le financement des actions du partenariat pour une transition énergétique juste. »

Nguyen Ngoc Canh, vice-gouverneur de la Banque d’État du Viêt Nam : « Nous attachons une grande importance à notre partenariat avec la Banque européenne d’investissement pour faire progresser la coopération en matière de finance verte. Le programme d’assistance technique « Greening Financial Systems » (GFS) de la BEI contribuera à renforcer nos capacités en matière d’élaboration de politiques de financement de l’action climatique, de gestion des risques et de mobilisation du secteur privé, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les investissements en faveur du climat. Cette collaboration soutient le partenariat pour une transition énergétique juste du Viêt Nam et est conforme aux priorités de la stratégie « Global Gateway » de l’Union européenne en matière de finance durable et d’action pour le climat. Nous sommes convaincus que nos efforts combinés renforceront la résilience de notre système financier et accéléreront la transition du Viêt Nam vers une économie durable à faible intensité de carbone. »

Renforcer la transition écologique du Viêt Nam au moyen d’investissements stratégiques

Avec plus de 561 millions d’euros de financements accordés à l’appui des transports durables, des énergies renouvelables et de l’action pour le climat, BEI Monde est un partenaire de confiance du Viêt Nam depuis 1997.

Dans le cadre du renforcement de son intervention, la BEI s’est engagée à mettre en place un prêt-cadre de 500 millions d’euros avec le ministère des finances pour soutenir la mise en œuvre du partenariat pour une transition énergétique juste. Ce financement donnera la priorité aux investissements dans les énergies renouvelables et les transports durables, renforçant ainsi le rôle de la BEI en tant que partenaire clé de la stratégie « Global Gateway » pour la transition écologique et la croissance économique durable du Viêt Nam.

Informations générales

À propos de BEI Monde

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser un partenariat fort et ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Le programme Greening Financial Systems (GFS) pour l’écologisation des systèmes financiers

Le programme d’assistance technique Greening Financial Systems de la BEI consacré à l’écologisation des systèmes financiers est financé dans le cadre du fonds de l’initiative internationale pour le climat (IKI, pour Internationale Klimaschutzinitiative) au nom du ministère fédéral allemand de l’économie et de la lutte contre les changements climatiques. Le programme représente une contribution conjointe du ministère allemand et de la BEI au travail du Partenariat pour les contributions déterminées au niveau national (CDN), et en particulier à l’initiative « Readiness Support for Greening Central Banks » (soutien à l’écologisation des banques centrales). Le programme fournit un soutien sur mesure pour aider les banques centrales, les autorités de surveillance et les institutions financières à intégrer la gestion des risques climatiques et les pratiques de finance durable dans leurs opérations. En promouvant un environnement financier favorable aux investissements verts, il aide en définitive le secteur privé à déployer des investissements liés au climat et durables sur le plan environnemental.