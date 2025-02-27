La BEI publie les chiffres de son activité pour 2024 à Chypre et accorde au pays un prêt de 72 millions d’euros pour un nouveau musée archéologique

EIB

La BEI, la banque de l’UE, va mettre 72 millions d’euros à la disposition de l’État chypriote pour la construction d’un musée archéologique ultramoderne dans sa capitale, Nicosie.

Ce financement destiné à un projet culturel emblématique à Chypre s’inscrit dans la continuité des 225 millions d’euros au total que le Groupe BEI a alloués dans le pays en 2024, principalement pour appuyer la modernisation des infrastructures universitaires et du réseau routier.

Compte tenu des derniers résultats annuels, le soutien du Groupe BEI à Chypre s’élève à 1,3 milliard d’euros sur les cinq dernières années.

La Banque européenne d’investissement (BEI) va prêter 72 millions d’euros à l’État chypriote pour la construction d’un nouveau musée archéologique national dans la capitale, Nicosie. Ce concours servira à appuyer la construction du musée archéologique ultramoderne de Chypre, édifice culturel emblématique, tout en contribuant à la rénovation urbaine.

Le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a par ailleurs annoncé aujourd’hui que les nouveaux financements alloués à Chypre en 2024 s’élevaient au total à 225 millions d’euros. Parmi les principales opérations BEI de l’année dernière figurent un prêt de 125 millions d’euros accordé à l’Université de technologie de Chypre (CUT) pour la construction de logements abordables pour les étudiants et la modernisation des installations des campus de Paphos et de Limassol, ainsi qu’un prêt de 100 millions d’euros à l’État chypriote pour l’amélioration et l’extension des réseaux routiers.

Kyriakos Kakouris, vice-président de la BEI : « Notre activité à Chypre montre que les financements stratégiques de la BEI sont des vecteurs de transformation. En 2024, nous avons réaffirmé notre engagement en faveur du pays en soutenant de grands projets de construction de logements durables et abordables pour étudiants, ainsi que des améliorations essentielles des infrastructures de transport, renforçant ainsi la cohésion sociale. »

Un bâtiment à vocation culturelle emblématique

Le musée archéologique de Chypre en projet, qui sera situé dans le centre de Nicosie et dont la construction devrait être achevée en 2029, fera de la région un pôle culturel dynamique. Il disposera de salles d’exposition spacieuses dotées de technologies de pointe pour améliorer la mise en valeur du riche patrimoine archéologique du pays, qui va du néolithique à l’ère chrétienne.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Le nouveau musée offrira des espaces consacrés à la recherche, à l’éducation et aux interactions avec la communauté scientifique et culturelle, ce qui renforcera le rôle de Chypre dans les échanges archéologiques et culturels à l’échelle internationale. »

L’édifice abritera une vaste collection du département des antiquités du ministère chypriote de la culture.

Makis Keravnos, ministre chypriote des finances : « Le musée archéologique de Chypre constituera l’attraction culturelle la plus importante du pays. Il s’agit d’un projet crucial pour l’État et la population chypriotes, car il permettra de revitaliser et de mettre en valeur, de la meilleure manière qui soit, le patrimoine historique riche et varié de notre pays. Il créera également un pôle culturel, récréatif et social dynamique au cœur de la ville. »

Le nouveau projet porte sur la construction d’un musée ultramoderne de 30 000 m2 et d’une place publique aménagée de 20 000 m2, qui transformeront la région de Nicosie en un pôle culturel dynamique.

Alexis Vafeades, ministre chypriote des transports, des communications et des travaux publics : « Depuis de nombreuses années, l’État ambitionne de créer un musée capable d’abriter comme il se doit les vestiges de notre passé archéologique. Ce musée deviendra un lieu d’attraction pour les personnes de tous âges et de toutes nationalités, favorisant l’inclusion et le partage du riche patrimoine archéologique de Chypre avec le reste du monde. »

Résultats pour 2024

Compte tenu des derniers résultats annuels du Groupe BEI, les financements qu’il a déployés à Chypre au cours des cinq dernières années se montent au total à 1,3 milliard d’euros. La moyenne annuelle des financements accordés dans le pays depuis 2000 est de 256 millions d’euros.

En 2024, la BEI a alloué des fonds à l’appui de l’Université de technologie de Chypre au titre de deux accords de financement conclus avec cette dernière pour un montant total de 108 millions d’euros et d’un accord de 17 millions d’euros conclu avec la municipalité de Paphos. Le projet concerne la construction et la rénovation d’infrastructures universitaires et administratives, ainsi que la création de 703 logements pour étudiants.

À Limassol, les aménagements prévus comprendront la construction d’une centrale solaire destinée à alimenter le campus en électricité, ce qui le rendra autonome sur le plan énergétique.

Une partie du financement bénéficie d’un soutien du programme InvestEU, qui marque sa première intervention à Chypre.

Le soutien de la BEI au développement du réseau routier chypriote en 2024 s’inscrivait dans le cadre d’une enveloppe de 200 millions d’euros en faveur des infrastructures de ce secteur dans le pays, une deuxième tranche de 100 millions d’euros devant être signée en 2025. Les projets, qui portent sur des travaux d’amélioration des routes dans diverses régions chypriotes, devraient être achevés d’ici à 2029.

