France : BNP Paribas signe un accord avec la BEI afin de mobiliser jusqu’à 8 milliards d’euros d’investissements dans l’énergie éolienne

©maxpro/ Shutterstock

L’initiative cosignée a vocation à stimuler le financement du secteur éolien dans l’Union européenne, à soutenir la transition vers le zéro net et à renforcer l’innovation des fabricants européens d’équipements liés aux énergies renouvelables.

Jusqu’à 8 milliards d’euros de nouveaux investissements seront mobilisés en faveur de l’éolien dans l’économie réelle grâce à l’effet de levier de la contre-garantie de la BEI et au portefeuille de garanties bancaires de BNP Paribas.

L’accord entre la BEI et BNP Paribas s’inscrit dans le cadre de la contribution de la BEI au train de mesures européennes sur l’énergie éolienne. L’opération bénéficie du soutien d’InvestEU, le programme de l’UE visant à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements à l’horizon 2027.

BNP Paribas signe avec la Banque européenne d’investissement (BEI) un accord qui stimulera jusqu’à 8 milliards d’euros d’investissements pour des projets éoliens dans toute l’Union européenne. Cette initiative permettra de mobiliser des investissements clés à l’appui de nouveaux projets de parcs éoliens, de l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et de l’amélioration des interconnexions du réseau, accélérant ainsi le développement de l’éolien et, à terme, augmentant la production.

Dans le cadre de cet accord, la BEI accorde une contre-garantie de 500 millions d’euros qui permettra à BNP Paribas de constituer un portefeuille de garanties bancaires de 1 milliard d’euros destiné à soutenir de nouveaux investissements dans des parcs éoliens dans l’UE. L’effet de levier généré par cette contre-garantie devrait stimuler jusqu’à 8 milliards d’euros d’investissements dans l’économie réelle.

Cet accord relève d’une initiative de 5 milliards d’euros annoncée par la BEI afin d’appuyer le train de mesures européennes sur l’énergie éolienne présenté par la Commission européenne en octobre 2023. L’objectif en est d’accélérer le déploiement de l’énergie éolienne et de renforcer la compétitivité du secteur en Europe. Le programme vise à augmenter la capacité de production éolienne de 32 GW sur les 117 GW qui seraient nécessaires pour atteindre l’objectif de l’Union européenne de produire au moins 45 % de son énergie à partir de sources renouvelables d’ici à 2030. Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’engagement de longue date de BNP Paribas à accompagner la transition énergétique en soutenant l’énergie bas carbone, dont la part représentera au moins 90 % de ses financements dans la production d’énergie d’ici à 2030.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Le soutien aux énergies renouvelables est crucial pour l’indépendance énergétique de l’Europe. Les garanties, comme celles que la BEI fournit par l’intermédiaire de ce nouvel instrument financier, contribuent au financement de projets essentiels qui stimulent la transition écologique, soutiennent la décarbonation de l’économie européenne et renforcent la compétitivité industrielle. »

Alain Papiasse, président de la division Corporate and Institutional Banking (CIB) de BNP Paribas : « BNP Paribas se réjouit de renforcer sa relation de longue date avec la Banque européenne d’investissement, en appuyant cette fois le secteur éolien en pleine croissance sur le continent. Ce partenariat reflète notre engagement mutuel à faire progresser les projets dans les énergies durables qui renforcent l’économie du continent tout en réduisant son empreinte carbone. En unissant notre savoir-faire et nos ressources au soutien essentiel de la BEI, nous espérons contribuer à la réalisation de projets durables et positifs pour les populations, les entreprises et l’environnement. »

Yannick Jung, responsable de l’activité Global Banking chez BNP Paribas : « Nous considérons le précieux soutien de la BEI dans ce partenariat comme un moyen d’accélérer notre stratégie actuelle visant à faciliter la transition vers un modèle économique à faible intensité de carbone. Nous soutenons les entreprises européennes tout le long de la chaîne de valeur éolienne et sommes convaincus que nos efforts collectifs encourageront l’innovation, favoriseront la durabilité et ouvriront la voie à une Europe plus forte. »

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, les investissements à fort impact en dehors de l’UE et l’union des marchés de capitaux.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements en faveur de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 350 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,8 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat et le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

En 2024, la France était le premier bénéficiaire des financements du Groupe BEI, avec un total 12,6 milliards d’euros mis à disposition dans le pays. Les deux tiers de ces financements sont allés à des projets contribuant à la lutte contre le réchauffement planétaire et à l’adaptation à ses effets.

À propos de BNP Paribas

BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Elle est présente dans 63 pays et rassemble près de 183 000 collaborateurs, dont plus de 145 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l’ensemble des banques commerciales du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal Finance ou encore Arval ; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. En Europe, BNP Paribas est composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également son modèle intégré de banque commerciale dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie et en Europe de l’Est. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.

À propos d’InvestEU et du train de mesures européennes sur l’énergie éolienne

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure tous les instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

En octobre 2023, la Commission européenne a présenté le train de mesures européennes sur l’énergie éolienne afin de relever l’ensemble inédit de défis auxquels le secteur éolien est confronté, notamment une demande insuffisante et incertaine, des procédures d’octroi de permis lentes et complexes, un manque d’accès aux matières premières et une inflation et des prix des matières premières élevés. Dans un plan d’action spécifique, la Commission a présenté un ensemble d’initiatives relatives à l’octroi de permis, à la conception des enchères, aux compétences et à l’accès au financement de sorte que la transition vers une énergie propre aille de pair avec la compétitivité industrielle et que l’énergie éolienne continue d’être une réussite européenne. Dans le cadre de ce plan, la Banque européenne d’investissement (BEI) a activé en juillet 2024 une initiative de 5 milliards d’euros visant à soutenir les fabricants d’équipements éoliens en Europe.