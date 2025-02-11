Belgique : DPG Media signe un nouvel accord de prêt avec la BEI

Le groupe DPG Media a signé un nouvel accord de prêt avec la Banque européenne d’investissement (BEI). Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, dont la transition numérique. Après un premier prêt signé en 2022 afin d’appuyer la transition numérique des plateformes médiatiques du groupe, DPG Media vient de signer un prêt supplémentaire de 120 millions d’euros afin de poursuivre la transition numérique et l’innovation de ses médias.

DPG Media prévoit de dépenser au total 392 millions d’euros à cet effet au cours de la période 2024-2026, dont 30 % seront financés par un prêt de la BEI. Ce financement permettra à DPG Media d’accélérer sa transformation numérique et de continuer à jouer un rôle de premier plan dans l’innovation numérique en tant qu’acteur local. Dans le cadre de ce projet, DPG Media entend accroître ses connaissances et son savoir-faire en matière d’intelligence artificielle (IA) et de distribution de contenu, conformément aux objectifs du programme pour une Europe numérique.

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « La transition numérique et le développement de technologies avancées jouent un rôle clé dans la compétitivité de l’Europe. Ces technologies doivent faire partie intégrante du vaste soutien apporté aux entreprises européennes et à leurs créateurs et créatrices. Les investissements de DPG Media visant à opérer la transition numérique de ses offres et services s’inscrivent dans la droite ligne des ambitions européennes. Les prêts de la BEI sont destinés à favoriser ce type de développement. »

Erik Roddenhof, PDG de DPG Media : « Nous sommes ravis de ce nouveau prêt à long terme de la Banque européenne d’investissement à l’appui de nos investissements visant à poursuivre notre transformation numérique. Cette évolution nous semble nécessaire pour pouvoir proposer en tant qu’acteur local des médias indépendants et robustes dans un marché en évolution rapide, de plus en plus dominé par des acteurs internationaux. Avec ce prêt, le groupe diversifie son financement par emprunt, tant en matière de créanciers que d’échéances. Nous considérons le soutien de la Banque européenne d’investissement avant tout comme un gage de qualité, non seulement en ce qui concerne la solvabilité de DPG Media, mais surtout pour nos efforts sur le plan numérique. »

À l’avenir, DPG Media investira dans le développement de sa plateforme numérique pour les utilisateurs finals et les annonceurs, y compris avec des applications de synthèse vocale et reposant sur l’IA.

Ces dernières années, les investissements dans la plateforme publicitaire « Trusted Web » de DPG Media ont franchi une étape cruciale et unique visant à réduire la dépendance à l’égard des grandes entreprises technologiques : les annonceurs n’ont plus besoin d’utiliser des plateformes et des outils détenus par ce type de tiers pour acheter des campagnes publicitaires chez DPG Media.

En outre, DPG Media a fortement investi dans la technologie audio, la transition numérique de ses magazines et l’amélioration de ses plateformes de diffusion en continu sur des téléviseurs intelligents, et la plateforme peut désormais aussi servir pour différents utilisateurs (outre VTM GO, Streamz et RTL Play utilisent aussi la même plateforme). DPG Media a également mis en place une stratégie complète de cybersécurité pour s’assurer que ses plateformes continuent de résister face aux nouvelles menaces.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, elle appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, les investissements à fort impact en dehors de l’UE et l’union des marchés de capitaux.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

DPG Media se donne pour mission d’informer, de divertir et d’inspirer le public. Ce groupe international du secteur des médias, actif sur les marchés belge, néerlandais et danois, a son siège à Anvers. Il emploie 5 396 personnes et dispose d’un portefeuille de 90 grandes marques d’édition, de diffusion et de services. Chaque jour, les marques du groupe DPG Media attirent l’attention de 15 millions d’utilisateurs de médias, en ligne et hors ligne, au total.