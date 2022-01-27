© Shutterstock

La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 100 millions d’EUR au groupe DPG Media en faveur de la poursuite de la transformation numérique de ses plateformes médiatiques.

Ce concours servira à investir dans le développement et l’innovation des plateformes numériques du groupe DPG Media en Belgique et aux Pays-Bas entre 2021 et 2023.

Ce prêt appuiera le programme d’investissement de DPG Media dans le numérique, d’un montant de 244 millions d’EUR, afin que le groupe puisse maintenir sa position concurrentielle locale dans le paysage audiovisuel mondialisé.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a conclu un accord de prêt de 100 millions d’EUR avec le groupe DPG Media. Cet accord s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme d’investissement de DPG Media, d’un montant de 244 millions d’EUR, qui servira à développer les plateformes de médias numériques de DPG en Belgique et aux Pays-Bas. Ce financement permettra, d’une part, d’accélérer la transformation numérique des marques et des médias existants et, d’autre part, de créer de nouveaux réseaux numériques sûrs et de qualité pour les annonceurs et les consommateurs.

Grâce aux innovations envisagées, les plateformes de DPG Media devraient pouvoir diffuser des contenus locaux de haute qualité et intégrer de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle. En outre, cette transformation a pour ambition de contribuer à un marché de la publicité plus transparent et plus sûr. Les investissements, qui se poursuivront jusqu’en 2023, devraient aider DPG Media à maintenir sa position concurrentielle sur la scène locale dans un paysage médiatique mondialisé.

En effet, le paysage médiatique européen devient de plus en plus compétitif et numérique, les géants mondiaux des technologies y occupant une place toujours plus importante et dominante. Tant sur le marché de la publicité que sur celui de la distribution de contenu, les entreprises de médias locales sont confrontées à une concurrence croissante de la part de ces entreprises technologiques internationales.

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « La transformation numérique constitue une priorité majeure pour l’Europe. L’accessibilité et la sécurité sont essentielles dans ce contexte. Le paysage médiatique actuel devient de plus en plus concurrentiel, ce qui souligne l’importance des investissements dans l’innovation et la transformation numérique. Une opération telle que celle-ci met en évidence l’importance et l’intérêt des financements de la BEI pour les entreprises européennes, que ce soit dans les technologies médicales, les PME ou encore de grandes entreprises de médias comme DPG. Nous sommes très heureux de pouvoir soutenir le groupe DPG dans la poursuite de la transformation numérique tant de son offre de production que de ses modèles publicitaires. »

Christian Van Thillo, président exécutif de DPG Media : « En tant qu’acteur du secteur des médias en Belgique et aux Pays-Bas, nous diffusons quotidiennement des contenus de qualité, fiables et locaux. Nous investissons constamment dans nos salles de rédaction, qui prennent le pouls de la société dans les deux pays. Mais nous voulons également donner à nos consommateurs la meilleure expérience d’utilisation sur l’ensemble de nos plateformes numériques. C’est pourquoi nous devons investir davantage dans toutes ces plateformes, que ce soit dans les sites d’actualité comme AD.nl et HLN.be ou dans les plateformes de partage de vidéos VTM GO et Streamz.

Enfin, nous développons chaque jour notre propre Trusted Web, un réseau numérique fiable qui regroupe toutes nos grandes marques et qui constitue pour les annonceurs une option sûre et de qualité au web ouvert dominé sur le plan technologique par Google notamment, et où les fausses informations jouent de plus en plus un rôle néfaste. Au sein du Trusted Web de DPG Media, les annonceurs peuvent atteindre de manière efficace la majorité de la population en Belgique et aux Pays-Bas ou, au contraire, faire des publicités très ciblées grâce aux données que nous pouvons leur offrir. Nous nous félicitons de pouvoir coopérer avec la Banque européenne d’investissement dans le cadre de ces projets d’investissement, ce qui nous garantit une gestion financière durable. »

Informations générales

La Belgique est actionnaire de la BEI à hauteur de 5,20 %. Cette dernière a investi quelque 2,7 milliards d’EUR en faveur de projets en Belgique au cours de l’année écoulée.

DPG Media est un groupe de médias international qui a pour mission d’informer, de divertir et d’inspirer les gens. L’entreprise a son siège à Anvers et exerce ses activités en Belgique, aux Pays-Bas et au Danemark. DPG Media emploie 5 396 personnes et possède 90 marques fortes dans l’édition, la radiodiffusion et les services. L’audience quotidienne des marques de DPG Media atteint 15 millions d’utilisateurs, en ligne et hors ligne.